Известный украинский скульптор откроет благотворительную выставку и "тихий" аукцион

31 мая в краеведческом музее Конотопа им. А.Н. Лазаревского состоится открытие выставки керамических работ Юрия Мусатова "Прикосновение к мечте".

Юрий Мусатов впервые представляет свое творчество на родине – в родном городе Конотоп, это событие является очень важным и знаковым. В экспозиции будут представлены работы из разных серий, созданные на протяжении 2012-2019 годов. Для керамики Мусатова характерны постоянные поиски новых форм, технологические эксперименты, концептуальное содержание и интеллектуальная простота.

Кроме ознакомления конотопчан с работами художника, проект имеет целью очень благородную социальную миссию. Юрий Мусатов планирует начать развитие керамического искусства в Конотопе. Поэтому 11 работ из представленных на выставке будут проданы на "тихом" аукционе, а вырученные средства переданы Конотопской детской художественной школе для приобретения оборудования, необходимого для деятельности кружка керамики.



Юрий Мусатов "Моя капля" (2018)

Экспозиция и "тихий" аукцион продлятся до 15 июня включительно. Вход – свободный. Желающие приобрести работу по специальной цене и, таким образом, помочь развитию керамического детского кружка, обращайтесь по телефону: 097-185-07-23.



Юрий Мусатов "Пирамида" (2016)

Кто такой Юрий Мусатов?

Профессиональный представитель современной украинской художественной керамики. Родился в 1981 году в Конотопе Сумской области. 2008 году окончил Львовскую национальную академию искусств, факультет декоративно-прикладного искусства, отделение художественной керамики. Член Национального союза художников Украины (НСХУ), член Международной академии керамики в Женеве (IAC). Постоянный участник персональных и групповых выставок, художественных проектов, симпозиумов, биеннале керамики и резиденций в Украине, Испании, Италии, Китае, Латвии, Молдове, Южной Кореи, Польши, Португалии, Румынии, Словении, США, Таиланде, Турции, Венгрии, Швейцарии. Живет и работает в Киеве. Творчество художника представляет Sky Art Foundation.