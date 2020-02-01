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Изысканный образ советницы Трампа Келлиэнн Конуэй: эффектный выход с травмированной ногой

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Келлиэнн Конуэй / Фото: Getty Images

Советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй любит выглядеть эффектно. Каждый раз, выходя в свет, женщина показывает свой изысканный вкус.

30 января в Белом доме состоялся брифинг, в котором приняла участие советник главы Соединенных Штатов Келлиэнн Конуэй. На фотографиях с этого мероприятия, которые опубликовали в сети, женщина изображена с травмированной ногой, на которой ортез.

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О том, что произошло с Конуэй информации нет, однако даже трамва не помешала ей продемонстрировать эффектный образ.

На брифинге она появилась в бархатном костюме винного цвета. Он состоял из жакета и брюк. К этому наряду женщина добавила пеструю блузку со стразами и пуговицами. Завершила образ красивой укладкой и макияжем. Акцент сделала на глазах, добавив черные стрелки.

Келліенн Конвей
Советник президента США Келлиэнн Конуэй / Фото: Getty Images

Самые яркие образы Келлиэнн Конуэй:

Радниця Трампа
Келлиэнн Конуэй / Фото: Getty Images

Радниця Дональда Трампа
Советник Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй / Фото: Getty Images

Келліенн Конвей
Келлиэнн Конуэй / Фото: Getty Images

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль и мода
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