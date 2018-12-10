J. Lo возвращается: Дженнифер Лопес выпускает собственную линию косметики

После успешного выпуска духов и набора для макияжа голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес решила открыть поклонникам секрет своей молодости. Ведь так роскошно выглядеть в 49 еще надо уметь. Именно поэтому вскоре она представит первую собственную линейку косметики по уходу за кожей.

Об идеальном виде звезд с мировым именем не говорит разве что ленивый. Чуть ли не на каждом интервью их спрашивают об уходе, хирургическом вмешательстве или макияже. Среди таких знаменитостей оказалась кумир миллионов Дженнифер Лопес.

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В своем интервью для Refinery29 актриса сказала, что у нее часто просят beauty-советы и, чтобы не рассказывать одно и то же много раз, она решила выпустить собственную линейку косметики. Уход за кожей станет так называемым ответом на вопрос ее поклонников. Об ассортименте, ценах и точной дате выпуска Джей Ло решила промолчать, однако с точностью сказала, что к концу 2019 года ее косметика уже будет в продаже.