J. Lo возвращается: Дженнифер Лопес выпускает собственную линию косметики

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / Instagram/ @jlo

После успешного выпуска духов и набора для макияжа голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес решила открыть поклонникам секрет своей молодости. Ведь так роскошно выглядеть в 49 еще надо уметь. Именно поэтому вскоре она представит первую собственную линейку косметики по уходу за кожей.

Об идеальном виде звезд с мировым именем не говорит разве что ленивый. Чуть ли не на каждом интервью их спрашивают об уходе, хирургическом вмешательстве или макияже. Среди таких знаменитостей оказалась кумир миллионов Дженнифер Лопес.

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В своем интервью для Refinery29 актриса сказала, что у нее часто просят beauty-советы и, чтобы не рассказывать одно и то же много раз, она решила выпустить собственную линейку косметики. Уход за кожей станет так называемым ответом на вопрос ее поклонников. Об ассортименте, ценах и точной дате выпуска Джей Ло решила промолчать, однако с точностью сказала, что к концу 2019 года ее косметика уже будет в продаже.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

Теги: LifeStyle Красота Голливуд Дженнифер Лопес
Источник: Lifestyle
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