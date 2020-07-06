Известный украинский повар Евгений Клопотенко и победитель 5 сезона программы "Мастер Шеф" всегда популяризирует украинское – национальную кухню, язык и туристические места. Последние он "протестировал" сам в прошлые выходные и остался в восторге от увиденного.

33-летний повар Клопотенко на своей инстаграм-странице, которую недавно начал вести исключительно на украинском языке, рассказал о путешествиях по Украине. По его словам, исследовал он Винницкую и Житомирскую области, которые ему напомнили Италию, но в несколько раз красивее.

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"Мой план был прост: поехать в Винницкую область, выключить телефон и спать. Я по своей схеме прибыл в загородную базу для отдыха. Первый день спал и ел. На второй решил исследовать местность, поехал в город Бар (название – отдельный зачетик) и все сломалось. Я охренел от той красоты. Был похож на счастливого болвана: 4 часа с отвисшей челюстью ездил вокруг. Куча озер, какая-то электростанция, яблони, соседние села, которые активно развивают фермерство. Как будто я рассекал на авто по Эмилии-Романьи. Это был топчик", – поделился Клопотенко.

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Кроме пейзажей, которые захватили повара, Евгений мог порыбачить с местными, которые дали ему лучшую наживку. "Спиннинг сносило каждую минуту", – так прокомментировал свой улов ресторатор. Также мужчина выпил с местными самогона и узнал сокровенные места, где собрать вкусных и свежих грибов.

"А еще посоветовали поехать в село Гармаки. Я послушный, поэтому на следующий день сидел и выстраивал в навигаторе путь. По дороге заехал в монастырь ордена кармелитов в Бердичеве. Опять охренел. Там жесть, как в Милане. А дорога так ваще. Я ехал посреди полей. Вау. Вау. Вау", – не сдержал эмоций Евгений.

Монастырь босых кармелитов в Бердичеве, основанный в конце 16 века / Zabytki.in.ua

Чем привлекает село Гармаки? Село Гармаки расположено в Барском районе Винницкой области, а его население составляет всего лишь около 1000 человек. Впервые это село упоминается еще в 1493 году под названием Станковичи. Когда-то были Новые Гармаки и Старые Гармаки, которые на протяжении веков переходили из рук в руки различным политическим деятелям. Одни из последних – Ядвига Витославская, а уже от нее – Зофия (София) из Витославских Мержеевск – в 1866 году получила Гармаки по наследству. Сейчас в селе активно развивают зеленый туризм, из-за чего в деревне можно отдохнуть на природе вместе со своей семьей в различных туристических усадьбах.

За эти три дня я якобы покатался по Италии, но у нас природа красивее. Шок. Вернулся домой, а у меня челюсть свело от того, что я постоянно охал. Сейчас немного отойду от впечатлений и ворвусь в работу. Цем,

– прокомментировал свою бешеную поездку Клопотенко.