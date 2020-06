Норвежский скрипач и певец белорусского происхождения Александр Рыбак сделал потрясающее признание. Артист на протяжении 11 лет зависел от снотворных и антидепрессантов, которые едва не лишили его жажды жизни. Музыкант начал реабилитационный курс и стремится поделиться личным опытом.

Шокирующее признание артист опубликовал на личной странице в инстаграме. 34-летний Александр Рыбак откровенно рассказал о своей зависимости от снотворных и антидепрессантов, которая длилась долгих 11 лет. Только в январе 2020 года он решился начать курс реабилитации и постепенно возвращается к полноценной жизни.

Читайте также Победитель Евровидения-2009 создал удивительный кавер на песню Alekseev'a: видео

Александр Рыбак объявил, что вскоре раскроет детали личного опыта борьбы с зависимостью от препаратов, искренне надеясь, что его пример поможет другим. Скрипач и певец не стал скрывать, что его жизнь едва не разрушили снотворные и психотропные вещества.

"В последние годы зависимости таблетки сделали меня слабым и неуверенным. Это сказалось не только на моем мозге, а повлияло и на мышцы, желудок и общее состояние организма. Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное, она почти уничтожила мое стремление к жизни", – написал Александр Рыбак.

Меньше чем за 3 часа сообщение вызвало настоящий резонанс в сети. Поклонники не скупились на слова поддержки в комментариях и даже решились на откровенные признания, что страдают от подобной зависимости. Фоловеры верят в скорое возвращение кумира к полноценной жизни.

Что известно об Александре Рыбаке?

Норвежский скрипач и певец белорусского происхождения получил мировую известность благодаря победе на международном песенном конкурсе Евровидение 2009 года. Он выступил с песней Fairytale, сыграв на скрипке перед многомиллионной аудиторией телезрителей, и установил абсолютный рекорд в истории конкурса – набрал 387 баллов.

Александр Рыбак во второй раз представлял Норвегию на Евровидении-2018. Он прошел в финал с песней That's how you write a song и занял лишь 15 место.