Британский уличный художник Бэнкси подготовил свою новую работу о коронавирусе. На этот раз он в вагонах метро Лондона напомнил пассажирам о необходимости носить маски.

Видео своей новой работы Бэнкси опубликовал в своем инстаграми.

Интересно Художница разрисовывает Донбасс: невероятные работы украинки, которая получила известность в США

На опубликованных кадрах художник изображен в костюме человека, который проводит дезинфекцию вагонов метро. Впрочем на видео он расписывает стены вагонов новыми граффити.

Художник изобразил крыс, которые чихают, летают на масках, используя их как парашюты, держат мыло в руках. Те крысы, что чихают, оставляют нечто похожее на слизь на стенах вагонов.

Вероятно, именно крыс Бэнкси выбрал для своей работы не случайно. Именно эти грузину ассоциируются с пандемией чумы, потому что, мол, они привезли ее в Европу. Правда, ученые считают, что виновными все же есть именно люди.

В конце видео показано надпись на стене станции, где пишет: "я изолирован". Кадр снят с вагона метро, ​​а когда двери закрываются, появляется новая надпись: "но я поднимаюсь снова".