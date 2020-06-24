Я не сдался: сын Виктора Павлика заявил, что продолжает бороться с раком
21-летний сын певца Виктора Павлика Павел, который болеет онкологией, на днях опубликовал сообщение, в котором отметил, что дальнейшее лечение является бессмысленным. Теперь парень объяснил, что не собирается прекращать борьбу с раком и верит, что сможет его преодолеть.
На личной странице Павла в фейсбуке в пятницу, 19 июня, появилась публикация, в которой он заявил, что прекращает лечение. Теперь Павлик отметил, что его слова не все трактовали правильно.
К теме Виктор Павлик обратился к онкобольному сыну, который решил прекратить борьбу с раком
Павел заявил, что он не сдался, как многие подумали, прочитав его предыдущее сообщение, он попрощался с бесконечными курсами лечения, однако не с жизнью.
"Я не сдался! Возможно, действительно случайно написал так, что это выглядело как последние слова. Но это не так! Цитирую: "Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, разрушая его изнутри. А значит мне осталось только продержаться в живых сколько смогу". Написано, что мне осталось только ждать. И где написано, что так я и буду делать? Сидеть и ждать? Не для того я пошел на военную службу, чтобы ждать, пока что-то станется. Я пошел туда, чтобы находить пути решения проблем даже там, где их совсем невозможно увидеть. Поэтому просто ждать я никогда не буду. Я и в дальнейшем буду бороться и жить с верой в свою победу над моим новым врагом", – написал в заметке Павел.
Виктор и Павел Павлики / Facebook / @ Виктор Павлик
Парень отметил, что отказ от лечения – это не его отчаянное решение, а логический и хорошо обдуманный вывод. За время борьбы с болезнью он прошел 18 курсов химиотерапии, которая поражала как больные клетки, так и здоровые. Это очень удручало иммунитет Павла, однако не давало желаемого результата.
Именно поэтому мы с врачами и родителями решили дать иммунитету возможность восстановиться и начать самому участвовать в уничтожении болезни,
– отметил Павел.
Также Павлик обратил внимание на предложенное альтернативное лечение, которые ему присылали в сообщениях: "Вы действительно считаете, что если бы какой-то дед излечивал грибами и травами 4-ю стадию рака, об этом бы знали два десятка человек, а он бы жил где-то в селе на краю света? А разные волшебные таблетки и настойки на природной основе поставят на ноги любого? А говоря о различных клиниках, которые "выдумывают" новейшие лекарства, стимулируют организм и лечат ту же 4-ю стадию... Да уж бы давно весь мир знал о тех лекарствах, и вы увидели бы в главных новостях фразу "Человечество победило онкозаболевания, больше никто никогда не будет от них страдать."
Павел Павлик с отцом / Facebook / @ Виктор Павлик
Парень отметил, что не хочет никого обидеть. Цель таких высказываний – донести до людей, что альтернативная медицина является лишь способом заработать деньги на страданиях других. Человечество борется с онкологией уже тысячелетия, однако за это время ученые в разных уголках мира так и не смогли изобрести лекарства для уничтожения этой агрессивной мутации клеток.
Также многие обращают мое внимание на то, что нужно обратиться к Богу и начать молиться ему, тогда он поможет. Отмечу, что я верующий человек еще с малого возраста и никогда не отворачивался от этого,
– написал Павел.
Он поблагодарил всех за поддержку, теплые слова и молитвы. Павел говорит, что сообщения, которые ему постоянно присылают, придают сил и настраивают на борьбу.
Особенно благодарю всех моих друзей. Вы напоминаете мне ради чего стоит бороться и жить. Находя ваши сообщения и комментарии среди сотен других, в организме что-то будто взлетает в небо,
– отметил в заметке Павлик.