21-летний сын певца Виктора Павлика Павел, который болеет онкологией, на днях опубликовал сообщение, в котором отметил, что дальнейшее лечение является бессмысленным. Теперь парень объяснил, что не собирается прекращать борьбу с раком и верит, что сможет его преодолеть.

На личной странице Павла в фейсбуке в пятницу, 19 июня, появилась публикация, в которой он заявил, что прекращает лечение. Теперь Павлик отметил, что его слова не все трактовали правильно.

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Павел заявил, что он не сдался, как многие подумали, прочитав его предыдущее сообщение, он попрощался с бесконечными курсами лечения, однако не с жизнью.

"Я не сдался! Возможно, действительно случайно написал так, что это выглядело как последние слова. Но это не так! Цитирую: "Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, разрушая его изнутри. А значит мне осталось только продержаться в живых сколько смогу". Написано, что мне осталось только ждать. И где написано, что так я и буду делать? Сидеть и ждать? Не для того я пошел на военную службу, чтобы ждать, пока что-то станется. Я пошел туда, чтобы находить пути решения проблем даже там, где их совсем невозможно увидеть. Поэтому просто ждать я никогда не буду. Я и в дальнейшем буду бороться и жить с верой в свою победу над моим новым врагом", – написал в заметке Павел.