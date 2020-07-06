Знаменитая певица держит в секрете своих бойфрендов, однако неоднократно раскрывала детали прошлых отношений. Злата Огневич призналась, что разочаровалась в мужчинах неспроста. Бывший возлюбленный оскорблял звезду, а она до сих пор борется с комплексами, которые появились во время расставания.

Злата Огневич принадлежит к числу тех знаменитостей, которые держат личную жизнь подальше от камер. Для программы "Светская жизнь" она впервые решилась объявить, что ее бывший избранник был абьюзером, а от его психологического давления она оправляется до сих пор.

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Певица призналась, что во время расставания экс-бойфренд не сдерживал своей ярости и оскорблял ее. Злата Огневич после его слов считала себя неудачницей и даже жаловалась на внешность.

Говорил, что я неудачница, у меня низкий рост и ничего не получится, и вообще: "Ты себя видела, кто на тебя может обратить внимание, кроме меня",

– вспомнила звезда.

Именно эти суждения некогда близкого человека глубоко ранили знаменитость, которая развила в себе множество комплексов. Сейчас она осознает, что необходимо принимать себя настоящей. Именно поэтому артистка решилась на смелый шаг и позировала перед камерой в нижнем белье.

Кроме того, Екатерина Осадчая поинтересовалась, правдивы ли слухи о романе певицы с влиятельным политиком, когда она была депутатом Верховной Рады. Однако Злата Огневич не стала комментировать эти предположения и отметила, что если бы ее возлюбленным был состоятельный чиновник, то она давно имела бы желанный дом под Киевом и дорогое авто.

Что известно о насильственных отношениях Златы Огневич?

Несмотря на то, что исполнительница не рассекречивает бывшего парня, которого называет абьюзером, она откровенно раскрывает, как сказались на ней последние отношения. Звезда убеждена, что ей везет на подонков, а сама очень часто страдает из-за своей доверчивости: "Когда я открываю ему свое сердце, понимаю, что нужна была только для коллекции, и это очень больно".

Сейчас Злата Огневич не доверяет мужчинам и разочаровалась в мужском поле. Именно поэтому она решила сделать перерыв от романтических отношений, а все предложения отвергает ухажеров.