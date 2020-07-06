Популярный украинский исполнитель Ivan NAVI (настоящее имя – Иван Сяркевич) празднует день рождения. Сегодня, 6 июля, ему исполняется 28 лет. В эксклюзивном интервью для LifeStyle 24 артист рассказал о своем детстве, творчестве, а также признался, с кем проводил карантин.

За время своей карьеры Ivan NAVI успел стать "Открытием года" и "Лучшим исполнителем" по версии премии YUNA. Он упорно идет к своей цели, каждый раз удивляет поклонников невероятными композициями и заряжает положительной энергетикой на концерте. В материале 24 канала читайте о детстве певца, его творчестве, самоизоляции и личной жизни. А также узнавайте, когда и в каком формате состоится первый концерт Ivan NAVI после длительного карантина.

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Детство

Детство – это особый период в жизни каждого человека. Какие три самых ярких момента с этого времени Вы можете вспомнить?

Могу сказать, что у меня было счастливое детство. Родители давали мне максимальную свободу, чтобы я "выбрасывал" свой избыток энергии, набивал свои "шишки" опытом, и параллельно направляли на путь, который в итоге стал для меня основным в профессиональной деятельности.



Архивное детское фото Ивана / фото: Пресс-служба

Хорошо помню, как мама привела меня в музыкальную школу первый раз на прослушивание. Тогда я еще не знал, как сильно это повлияет на мое будущее.

Одним из самых ярких моментов с детства – пение в церковном хоре. Там я пел в течение шести лет. Однажды мне поручили зачитать Апостола – это было очень ответственно,

– признался артист.

Также в детстве любил лазить по деревьям, особенно очень высоким. В результате, как это часто бывает, упал и сломал руку. И упал с того дерева, которое было самым низким (смеется – LifeStyle 24).



Артист Ivan NAVI / Фото: Пресс-служба

Когда закончилось Ваше детство? Когда поняли, что настало то время, что Вы самостоятельно можете принимать решения, стали независимыми и несете ответственность за свои поступки?

Это произошло примерно в 16-летнем возрасте. Тогда я пошел на работу к своему дяде, который работал в мастерской для автомобилей. Там я научился шпаклевать машины и начал неплохо зарабатывать. Однако для того, чтобы хорошо работать, нужно было держать дисциплину.

Родители всегда учили меня, что за определенные поступки и действия могут привести к нежелательным последствиям, поэтому я был ответственным парнем еще с детства,

– отметил Иван.

Бокс

Бокс был значительной частью Вашей жизни. Тренируетесь сейчас? Как и когда происходят тренировки? Возможно, есть дни, когда хочется пойти в зал и потренироваться так, как прежде?

Бокс и сейчас присутствует в моей жизни, однако чаще посещаю тренажерные залы и бассейн. Бывают моменты, когда я приезжаю в свой родной боксерский зал для того, чтобы вспомнить старые времена и провести хороший спарринг.



Ivan NAVI в детстве занимается боксом / Фото: Пресс-служба

Творчество

Как можете охарактеризовать себя в начале творчества и сейчас? Как Иван Сяркевич изменился после того, как стал Ivan NAVI?

Когда я был не очень уверенным в себе, не имел четкого видения, куда я иду и куда меня приведет мое творчество. Но сейчас имею определенный багаж знаний, опыт, понимание того, что я делаю и куда двигаюсь. Стараюсь ставить себе четкие цели, реализовывать себя в музыке максимально. Это стало легче, потому что вокруг меня собралась команда, которая во многом помогает и разделяет мои мечты.

На концертах обращаете внимание на взгляды публики, жесты, реакцию на ту или иную песню?

Всегда наблюдаю за публикой. Мне нравится смотреть не только на реакцию зрителей, но и видеть их глаза.

Никогда не забуду момент, когда на моем первом большом сольном концерте во время исполнения песни "Влипли" в акустике за фортепиано девочка в первых рядах плакала на протяжении всей композиции. Я увидел ее слезы еще с первого куплета и пел по сути для нее,

– вспомнил певец.



Ivan NAVI / Фото: Пресс-служба

И, как правило, на моих концертах много радости. Самая большая награда для артиста – видеть поклонников в зале, которые поют вместе с ним.

Чего больше всего (среди творческой жизни) не хватало на карантине?

Однозначно концертов. Я очень скучал по сцене и тем эмоциям, которые бушуют на ней и перед выходом на нее, по моим поклонникам, которые постоянно вдохновляют.

Какие 3 композиции (авторские или же Ваших кумиров) обязательно должен послушать каждый?

Среди авторских песен советую послушать альбом "Такие молодые". А если говорить о зарубежных артистах, то это те, которые есть всегда в моем плейлисте: Sting – Fragile, Queen – Bohemian Rhapsody и Chris Stapleton – Tennessee Whiskey.



Ivan NAVI в дитстве / Фото: Пресс-служба

Личная жизнь

Какие черты в девушках больше всего привлекают внимание? Какие наоборот – отталкивают?

Больше всего люблю, когда девушка харизматична, даже чуточку стервозная (смеется – LifeStyle 24). Не люблю спокойных и тихих девушек.

Бывали случаи, когда влюблялись с первого взгляда? Если да, то чем именно девушка привлекла Вас?

Я не влюблялся с первого взгляда. Мне нужно время на то, чтобы узнать человека. Симпатии, возможно, и были с первого взгляда, но точно не влюбленность или любовь.

Вы уже отмечали, что готовы прожить всю жизнь с одной девушкой. Какой представляете семейная жизнь?

Прежде всего, когда все здоровы. Хочу много детей, путешествий вместе и, чтобы жить в мире и достатке. Понимаю, что готов уже к серьезным отношениям. На карантине получал удовольствие от того, что провожу время с любимой девушкой.



Ivan NAVI во время фотосессии / Фото: Пресс-служба

Карантин

Как изменилась жизнь и творчество во время карантина?

Появилось понимание того, что на самом деле ценно в нашей жизни – это здоровье близких, общение с друзьями, выступления, путешествия и концертные гастроли, хотя и очень устаешь после них. Больше времени начал уделять студийной работе.

Чем занимались на самоизоляции? Возможно, нашли какие-то новые хобби?

Я с удовольствием проводил много времени дома, не выезжал без надобности. Сделал себе министудию, до которой руки не доходили раньше, просматривал фильмы и сериалы.

Попробовал себя в кулинарии и довольно неплохо получилось. И все-таки пою я намного лучше, чем готовлю (смеется – LifeStyle 24),

– отметил Иван.



Ivan NAVI в автомобиле / Фото: Пресс-служба

Поскольку культурные мероприятия и концерты до сих пор не восстановились, что планируете делать в дальнейшем?

Буду работать над новым материалом, заниматься спортом, чтобы держать себя в тонусе и быть готовым к старту концертной деятельности. На самом деле, концерты – это вершина айсберга, а у музыкантов есть очень много работы, которая не настолько публичная, поэтому буду заниматься ею. Уже скоро состоится концерт. Решили устроить выступление во Львове ко дню рождения. Это уже хорошая традиция.

В прошлом году я презентовал акустическую программу на террасе в родном городе, а в этом году уже 10 июля можно будет отпраздновать мое день рождения на автоконцерте. Новый формат, но те же эмоции! Собирайте друзей и приезжайте. Это, в самом деле, что-то новое будет и для меня, и для вас,

– рассказал Ivan NAVI.



Ivan NAVI на концерте / Фото: Пресс-служба