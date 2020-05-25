Я всегда готова: 64-летняя Крис Дженнер рассказала о сексе с молодым возлюбленным

Американская реалити-звезда Крис Дженнер всегда славилась своей эпатажностью и статусностью в шоу-бизнесе. Несмотря на постоянное внимание со стороны прессы она смогла построить отношения с мужчиной гораздо младше себя.

Звездная мама и бабушка знаменитой семейки Кардашьян-Дженнер в свои 64 с удовольствием занимается любовью со своим бойфрендом Кори Гэмблом. Об этом она рассказала в новом выпуске реалити шоу "Семейство Кардашьян" (Keeping Up With Kardashians). 39-летний мужчина моложе своей избранницы на 25 лет, но это не мешает ему наслаждаться интимом, когда они наедине.

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Я не знаю, что происходит, но иногда думаю, что со мной действительно что-то не так, потому что я всегда в настроении, я всегда готова. У меня никогда не болит голова,

– рассказала Крис Дженнер.

При этом она добавила, что ее возлюбленный – это настоящее воплощение сексуальности. "Кори – живое воплощение песни Лютера Вандросса. Он всегда такой сексуальный, и все, что я хочу сделать, – это просто включать музыку", – поделилась подробностями Крис.

Бизнесвумен также рассказала, что единственный человек, с которым она может обсудить свою сексуальную жизнь, это не ее известные дочери (Ким, Хлои и Кортни Кардашян, а также Кайли и Кендалл Дженнер), а ее верная подруга Фэй Резник.

"У меня есть личная жизнь, я женщина с гормонами! Единственный человек, с которым я всегда могу поговорить о чем-нибудь, это одна из моих лучших подруг – Фей. Я знаю, что она не осудит меня. И только она поймет, что со мной происходит", – объяснила мама Дженнер.

Секс в моем возрасте – прекрасная вещь, и мои девочки не понимают, что на самом деле мне так повезло с этими чувствами,

– резюмировала 64-летняя Крис.

Смотрите новый выпуск "Семейства Кардашьян" с Крис Дженнер: видео

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Что известно об отношениях Крис Дженнер и Кори Гэмбла?

Пара начала встречаться в 2016 году – через год после официального развода со вторым мужем женщины – Брюсом Дженнером. После многочисленных операций Брюс сменил пол и стал женщиной по имени Кейтлин, впрочем до сих пор поддерживает отношения со звездной семейкой Кардашьян-Дженнер. Первым мужем Крис был Роберт Кардашьян, который в 2003 году умер от рака пищевода.

Крис Дженнер и Кори Гэмбл являются частыми звездами светских событий и всегда демонстрируют идиллию на красных дорожках.