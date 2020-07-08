Украинская певица Наталка Карпа воспитывает дочь Злату, которая родилась в декабре прошлого года. Недавно она опубликовала фото, на котором показала, как кормит девочку грудью в общественном месте. Такая публикация артистки вызвала волну критики среди пользователей сети.

Теперь Наталка отреагировала на резонанс и решила поделиться мнением по тематике, которую задела, и донести до поклонников важный месседж. Соответствующее сообщение исполнительница сделала на личной странице в инстаграме.

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Карпа отметила, что не ожидала такой бурной реакции на фотографию, которую распространила. Она подчеркнула, что является сторонницей грудного вскармливания и настаивает на том, чтобы женщины, встречая первое препятствие при вскармливании, не опускали рук и не отказывались от этого процесса.

С материнским молоком ребенок получает не только иммунитет, но и особую эмоциональную связь, существующую только между мамой и малышом,

– отметила знаменитость.

Наталка считает, что сейчас более популярно кормление смесями. Она призналась, что восхищается позицией европейских стран по грудному кормлению, ведь там действительно большое внимание уделяют именно ему. Матери в этих странах никогда не сталкиваются с осуждением окружающих, когда кормят ребенка в публичных местах. А в нашем обществе осталась определенная ангажированность в этом вопросе.

Меня вдохновляют мировые звезды – Эшли Грэм, Мила Йовович и многие другие, которые активно пропагандируют тему материнства и все, что с этим связано. Среди моих коллег, подруг тоже есть мамочки, которые выступают за это направление,

– призналась Наталка Карпа.