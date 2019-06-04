Я больше не холостяк, – Никита Добрынин огорошил заявлением и рассказал о закулисье шоу

Телеведущий Никита Добрынин, который участвовал в романтическом шоу "Холостяк-9", стал едва ли не единственным героем проекта, кто продолжил отношения с победительницей. Сейчас Даша и Никита активно публикуют совместные фото, а телеведущий на днях заявил, что больше не холостяк.

Об этом он рассказал в откровенном интервью СТБ. Никита Добрынин признался, что после свидания в Египте почувствовал, что к Дарье Квитковой у него появились особые чувства.

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"Какие-то особенные чувства стали зарождаться после свидания в Египте. Оно было невероятно теплым, близким и чувственным. В тот момент она мне доверилась, рассказала свою семейную историю. И тогда я понял, какая она для меня родная и близкая. С того свидания наши отношения начали укрепляться и развиваться", – рассказал Никита Добрынин.

После завершения шоу телеведущий продолжил тайно встречаться с Дашей Квитковой, ведь в то время проект только начали транслировать на телевидении. Поэтому пара всячески избегала совместных выходов, а в общую квартиру приезжали с разницей в 10 – 15 минут. Теперь, когда отгремел финал "Холостяка-9", Никита Добрынин не скрывает своего счастья. Более того, он заявил, что больше не является холостяком.

На проект я пришел за любовью, ее там и нашел... Да! Я больше не холостяк. Безумно счастлив, что рядом со мной невероятная и любимая девушка,

– заявил Никита Добрынин.

Не обошел телеведущий и вопрос о съемках романтического шоу. По его словам, очень сложно было видеться с девушками только в присутствии камер. Поэтому Никита Добрынин иногда пытался нарушить правила и хотел пообщаться с участницами проекта за кадром. В то же время в Киеве ему удавалось совместить участие в шоу с занятием спортом, телепроектами и встречами с друзьями.

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Прокомментировал телеведущий и частые поцелуи на шоу "Холостяк-9". Никита Добрынин заявил, что так хотел проверить, есть ли у него к девушке какие-то особые чувства.

Никто никого не заставлял. Проект снимается три месяца, и все это время я общался исключительно с участниками. Поэтому единственной возможностью близости были поцелуи. И как ты можешь определить: подходит тебе человек или нет? Надо почувствовать партнера и химию между вами. Кому-то помогают экстрасенсорные способности, а мне – поцелуи,

– с юмором объяснил Никита Добрынин.

Смотрите видео, как сложились отношения Никиты Добрынина и Даши Квитковой после проекта: