Я был ошарашен, – Арнольд Шварценеггер вспомнил знакомство с избранником его дочери

Голливудский актер и бывший губернатор Арнольд Шварценеггер сначала не был в восторге от избранника его дочери Кэтрин. Однако впоследствии он все же сумел поладить со звездой Marvel Крисом Праттом.

Арнольд Шварценеггер оказался в центре всех новостей о шоу-бизнесе. Все потому, что актер вернулся на телеэкраны, а 31 октября в Украине состоялась премьера фильма "Терминатор: Фатум". Однако знаменитость общается с журналистами не только о новинке кино, но и о личной жизни. Так, в программе Джимми Киммела Арнольд Шварценеггер вспомнил, как познакомился с избранником своей дочери Кэтрин – Крисом Праттом.

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Будущий зять тогда снимался в более успешных кинолентах, поэтому актер с юмором признался, что был ошарашен от славы звезды фильмов Marvel. Однако отношения Криса Пратта к дочке покорило голливудского "Терминатора", поэтому он охотно помог устроить свадебную церемонию пары.

"Я, конечно, очень рад. Крис – замечательный парень, очень талантливый и прекрасный актер. Но главное, что он добрый и прекрасно относится к моей дочери – для меня это важно. А вообще, я был ошарашен, когда Кэтрин впервые рассказала мне о нем. Я подумал тогда: "Тебе обязательно, чтобы твой парень был выше меня и больше меня? Снимался в более крутых фильмах, чем я? Зарабатывал больше, чем я? Что за дела?" – поделился Арнольд Шварценеггер.



Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт поженились / Instagram / @katherineschwarzenegger

Звездный зять настолько хотел поладить с актером, что подготовился к первой встрече с ним. Во время знакомства Крис Пратт сразу же предложил Арнольду Шварценеггеру совместные тренировки и откровенно говорил о своем прошлом. Поэтому сейчас они посещают один спортивный зал, а 72-летний актер охотно дает наставления избраннику дочери.

Когда мы познакомились, Крис сразу спросил, можем ли мы вместе тренироваться. И я взял его с собой в зал. Он сильный парень. Когда я смотрел, как он занимается в зале, испытывал гордость за него,

– добавил Арнольд Шварценеггер.

Что известно о романе Криса Пратта и Кэтрин Шварценеггер?

Впервые о звездной паре заговорили в июне 2018 года. Тогда Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт вышли на прогулку в Санта-Барбаре и попали в объективы папарацци. Однако пара решила тайно встречаться, не комментируя слухов об их романе.



Только через полгода Кэтрин и Крис решились рассказать миру о своих отношениях. Актер опубликовал в сети их совместные фото, а уже через месяц после этого показал фотографии с помолвки. Церемония свадьбы прошла в начале июня 2019 года на частном ранчо в Монтесито в Калифорнии. Территорию тщательно охраняли от журналистов, а на свадьбу были приглашены самые близкие родственники и друзья пары. Среди них – бывшая жена Криса Пратта Анна Фарис и их сын Джек.