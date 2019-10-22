"Я была очень наивная, американка": друзья Меган Маркл отговаривали ее от брака с принцем Гарри

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Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / www.gettyimages.com

В Великобритании состоялась премьера документального фильма о принце Гарри и его жене Меган Маркл под названием "Гарри и Меган: африканское путешествие" (Harry & Meghan: An African Journey). В ленте супруги впервые прокомментировали, как проходит их жизнь под давлением британских таблоидов.

В документальном фильме ITV Меган Маркл заявила, что жила во время беременности и первых месяцев беременности в постоянном напряжении из-за давления британских СМИ, которые писали немало скандальных новостей о ее семье.

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Также герцогиня Сассекская призналась, что ее друзья отговаривали от брака с принцем Гарри. Окружение Маркл убеждало, что британские издания разрушат ее жизнь, однако Меган не верила в это, пишет CNBC.

Когда я впервые встретила своего нынешнего мужа, мои друзья были очень счастливы, потому что я была счастлива. Но мои британские друзья сказали: "Мы уверены, что он (принц Гарри, – LifeStyle 24) замечательный, но ты не должна этого делать, поскольку британские таблоиды разрушат твою жизнь". Но я очень наивная, американка, и у нас такого нет, поэтому я ответила: "О чем вы говорите? В этом нет никакого смысла! Обо мне не пишут в таблоидах",
– вспомнила экс-актриса.

Интересно то, что после интервью стало известно, что Меган Маркл коротко называет своего мужа "Эйч" (первое буква имена Гарри английском), а сына Буббой.

"Честно говоря, я давно говорила "Эйч" – именно так я его называю – недостаточно просто пережить что-то, смысл жизни не в этом. Надо процветать", – отметила Меган Маркл.

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Принц Гарри, у которого в 1997 году мама принцесса Диана умерла во время преследования репортеров ее машины, начал публично защищать жену от пристального внимания СМИ.

В первые дни октября принц Гарри подал судебный иск против владельцев таблоидов Тhe Sun и Daily Mirror. Герцог Сассекский обвинил журналистов в незаконном прослушивании его телефона и доступе к голосовым сообщениям. Букингемский дворец подтвердил информацию о предстоящей судебной тяжбе, скрывая детали дела. Инсайдеры утверждают, что ни королева Елизавета II, ни ее представители не поддерживают такого решения принца Гарри.

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Принц Гарри
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