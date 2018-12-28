"Я делаю ботокс": Оля Полякова откровенно рассказала о бьюти-процедурах

Украинская певица Оля Полякова рассказала поклонникам о том, какие процедуры обязательно делает у косметолога.

Об этом Оля откровенно призналась в новом выпуске блога на своем YouTube-канале.

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На видео Полякова показала прием у врача, во время которого рассказывала обо всем, что делает. По словам певицы, нужно поддерживать все, что дано природой, в хорошем состоянии.

"Ухоженную женщину сразу видно, потому что ухоженная кожа всегда блестит и сияет, а у тех, кто не следит за кожей, она тусклая", – отметила артистка.

Кроме того, она рассказала, что начала колоть ботокс с 23 лет.

Я должна признаться – я тоже колю ботокс. И делаю это с 23 лет, так как у меня очень сильно выражена "морщина военачальника",

– добавила Оля.

Смотрите видео: блог Оли Поляковой