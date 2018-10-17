"Я для себя прошел все конкурсы": Сергей Бабкин о Евровидении и хите, которым покорил радио

В интервью LifeStyle 24 знаменитый украинский музыкант, актер и участник группы 5'nizza раскрыл секрет бешеной популярности песни "Де би я", объяснил свою привычку обнажаться и назвал три крупнейшие проблемы человечества.

На разговор с LifeStyle 24 Сергей Бабкин приходит сразу после того, как пообщался с другим медиа-ресурсом. Утром гостил на эфирах двух радиостанций, а вечером будет давать очередной концерт в рамках презентации своего первого, полностью русскоязычного альбома "Музасфера". Зал будет трещать по швам – классический аншлаг.

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"Есть для разговора только 20 минут", – озабоченно предупреждает Бабкин. Итак, стартуем немедленно!

Сергей, мы с вами разговариваем в День святого Валентина. Для вас с женой этот праздник – особенный?

Ну как, "праздник"... Выбран такой день, когда любимым дарят подарки. Это – официальный день влюбленных. Прикольно, не спорю. Но мне кажется, если ты любишь по-настоящему, то такой день можно делать ежедневно. Через день или хотя бы раз в неделю дарить цветы. Однако есть такие люди, которым важно это сделать... один раз в год. Вот сегодня – все, надо. И цветы, и конфеты, и валентинки.

Безумный, самый романтичный сюрприз, которым вы когда-либо удивили жену?

Это было не так давно, когда мы отмечали 10-летие нашего венчания. Вот этот день для нас – главный. Все остальные даже "в подметки не годятся" – Новый год, 8 марта, именины... Мне хотелось сделать Снежане особый сюрприз. Решил, что все должно произойти далеко за пределами Харькова. Выбрал для этого место, которое называется Поющие Сады. Там акустика – просто невероятная!

Заказал автобус – нас было около 50 человек. Добирались туда 1,5 часа. Никто не понимал, куда мы едем. Зато когда приехали и вышли из автобуса, восторгу не было предела – вау! Мои друзья-театралы организовали крутую постановку, Паша Алдошин превратился в священника, который нас венчал (Улыбается). Ребята играли на гитарах – настоящий ансамбль! Получилось очень красиво и незабываемо. Среди гостей, кстати, присутствовали актер Юрий Ткач, телеведущая Катя Осадчая.

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В какой-то момент я взял Снежану, а также именно того священника, который нас венчал 10 лет назад, и втроем мы ушли от группы далеко вверх. Там отец провел обряд – мы снова обменялись кольцами. А потом пришло время празднования. Варили кулеш, делали бутерброды, пели, играли на гитарах – это был настоящий пикник. И это еще не все! Вечером нам привезли огромный воздушный шар. Все, кто захотел, могли подняться в небо.

Действительно, фантазии вам хватает. Например, в январе немалый резонанс вызвало фото, где вы с женой позируете на снегу практически в том, в чем мать родила...

А, вы о фото, где мы в костюмах Адама и Евы? (Смеется.) Послушайте, нам нисколько не было холодно. Это же баня! После того, как ты распарился хорошенько, можешь спокойно выбегать на снег, обтираться ним, нырять в сугробы. Это очень кайфово, когда приходишь в баню, а на улице – снег. Идея такого фото возникла спонтанно. Затем столько просмотров было – просто ужас! (Смеется.) Кто бы мог подумать...

В своем творчестве практикуете освобождения тела от балласта. Над альбомом "Музасфера" вы работали без часов, кольца и даже рубашки...

Я так записываю все свои альбомы. Наверное, это идет из театра – я актер, окончил институт искусств, театральное отделение. А у актеров есть такая штука: они сбрасывают с себя все лишнее. Когда работают на сцене, у них нет колец, сережек, крестиков... Когда я удивлялся: а крестики-то зачем снимать? Ага, видимо потому, что это – лицедеи, почти грех.

Я всегда так делаю – перед концертами или когда работаю в студии. Это не какой-нибудь тренд или фишка. Просто мне кажется, что так надо. Я привык, что ничего не должно быть. При этом я не говорю себе: "Сергей, так надо! Сними, пожалуйста, свои перстни, потому что так надо!". Для меня это – как почистить зубы. Я разуваюсь, снимаю носки, можно еще футболку, если не очень прохладно (Улыбается).

По итогам 2018-го ваша песня "Де би я" заняла первое место в рейтинге хитов, которые чаще всего звучали на украинском радио. Вы удивлены?

Конечно! Это – абсолютный сюрприз, которого никто не ожидал. Родилась песня. Была еще одна, но она – совсем другая, на русском языке, рэпчик (ее даже успели довести до ума на студии – со всеми прибамбасами).

А здесь – только написал. Жена посмотрела: "Ой, прикольно. Мне кажется, это будет крутая песня". Альбом уже вышел, проехались с презентацией. Думаю, нужно ее выложить в YouTube. Позвонил Виталий Климову (украинский музыкальный продюсер и клипмейкер, – LifeStyle 24), который направил меня к своему коллеге Виталику Телезину. Приехал к нему, бренчит на гитаре. "Спой мне дэмочку, – говорит. – Я подумаю над аранжировкой". Прошло время, Телезин направляет готовую песню. Ого, ничего себе.

Еще предстояло оформить иллюстрацию для iTunes, YouTube. Я залез в телефон, напевая "Де би я". Хотел найти фотку какой-то дороги, а наткнулся на видео своей дочери, которая шла по берегу, а море смывало ее следы. То, что надо! Заскриншотил кадр, где и след еще есть и волна уже совсем рядом. Хорошенько пошаманил над изображением (люблю дизайнерские штучки) и быстро изложил в YouTube – так началась невероятная история популярности этой песни.

Это был бы не я, если бы сказал: "Да, моя песня – очень классная". Я отдаю должное Студии 211 и Виталию Телезину. Пришел к нему впервые в жизни, и первая же песня, которую он сделал, – выстрелила. Телезин сделал из нее хит. Если бы я записал ее на другой студии, сделал все, как всегда, я думаю, что ничего бы такого не произошло.

Мне повезло, что именно Виталик коснулся этой песни. Он сразу предупредил: "Я не хочу тебя менять. Добавлю каких эффектов, но основу – голос, гитару – не трону". Впрочем, я записывал у него вокал. Просто лидер вокала – чистенько! (Смеется) Сделал несколько дублей и поехал, доволен собой. Лишь со временем Телезин мне признался: "Слушай, вот песня "Де би я" – нормально все звучит? Скажу честно: это – демо-вокал и демо-гитара. Еще с того первого раза, когда ты пришел и напел. Я ничего не менял".

В прошлом году вы были соведущим проекта "Танцы со звездами". Что давалось вам тяжелее всего?

Быть соведущим (Улыбается). Это невероятно тяжелая работа. Нужно иметь способности, талант и все остальное. Я вообще не заточен под это. Лучше бы станцевал 8 танцев подряд, чем орать в микрофон: "Дорогие друзья, вы молодцы!!!".

Продолжается национальный отбор Евровидения-2019, в котором вы не участвуете. Уже попрощались с мечтой покорить европейскую сцену?

Да, я не участвую в Евровидении – и сейчас скажу, почему. Дело в том, что однажды я уже попробовал. Пришел, посмотрел, что там и как, понюхал, пощупал. Андрей Запорожец (участник групп 5'nizza и SunSay – LifeStyle 24) участвовал в отборе, мне тоже захотелось.

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Классно, что так произошло с песней "Крізь твої очі", я смог ее там представить. Я получил опыт и понял, что, видимо, все конкурсы я для себя уже сыграл и прошел. Все, не надо мне больше конкурсов (Смеется).

Напоследок – вопрос философского характера. От каких трех глобальных проблем вы бы избавились, чтобы человечество, все мы, зажили в абсолютной гармонии?

(После длительной паузы) Злость. Жадность. Неуважение. Вот уважения нет вообще – это настоящая катастрофа. Должно быть уважение к такому же, как ты. Все живут как-то так (показывает) – в себя. Не "от себя", а "в себя". Загребают все, как какие-то крабы – мне, мне, все мне! А отдавать ничего не хотят. Вот такие проблемы. Их бы вырезать как-то.

Автор: Олег Бабий, редактор сайта "Футбол 24"