Я должна жить там, где хочет жить отец моих детей, – Джоли дала откровенное интервью глянцу

Одна из самых популярных актрис Голливуда Анджелина Джоли появилась на обложке декабрьского номера Harper's Bazaar. Также для американских журналистов глянца она дала достаточно откровенное интервью, в котором заговорила о бывшем муже, Брэде Питте, о своем подлинном "я" и мечтах.

Накануне мы опубликовали пикантные фото Анджелины Джоли, которые она и команда американского Harper's Bazaar сняли специально для декабрьского номера, а сегодня, 6 ноября, хотим сосредоточить ваше внимание на цитатах известной актрисы.

Читайте также: Я хотела увидеть, как растут мои дети, – Анджелина Джоли рассказала, почему удалила грудь

Во время съемки для американской версии журнала Анджелина Джоли сделала много признаний, в частности, о том, что помогло ей обрести внутреннюю силу, а также о том, как она заново открыла свое истинное "я".

Та часть нас, которая свободная, дикая, открытая, интересная, может быть подавлена ​​самой жизнью или болью. Мои дети знают мою истинную сущность, они помогли мне вновь обрести подлинное "я" и принять его. Они многое пережили. Я учусь у них быть сильной. Мы, родители, призываем наших детей принять себя такими, какие они есть. Они смотрят на нас и хотят, чтобы мы сделали то же самое,

– заявила Анджелина Джоли.

Также актриса призналась, что учит своих детей быть смелыми. Она заявила, что, по ее мнению, дети должны уметь сказать такие слова: "Вот, кто я, и вот, во что я верю". "Мы не можем помешать им чувствовать боль: душевную или физическую. Но мы можем научить их стать лучше, пережив ее", – дополнила звезда Голливуда.



Анджелина Джоли / Harper's Bazaar

После этого 44-летняя Анджелина Джоли заговорила о своем экс-муже Брэде Питте, а также своих мечтах.

Я хотела бы жить за границей и сделаю это, как только моим детям исполнится 18 лет. Прямо сейчас я должна постоянно проживать там, где хочет жить отец,

– призналась она.



Анджелина Джоли / Harper's Bazaar

Заговорить о боли и травмах звезде "Малефисенты" было сложно, однако она откровенно призналась, что с тяжелыми периодами в жизни ей помогает справляться молитва, которую она оставили в виде тату на своем теле. В ней говорится: "Молитва за диких сердцем, которых удерживают в клетках". Татуировка на левой руке Джоли появилось, когда ей было всего 20 лет. Именно тогда она впервые услышала эту фразу, владельцем которой является драматург Теннесси Уильямс.

Мое тело много пережило за последнее десятилетие, особенно за последние четыре года. У меня есть как видимые, так и невидимые шрамы. С невидимыми труднее бороться. На моем жизненном пути было много неожиданных поворотов. Иногда тебе больно, ты смотришь на тех, кого любишь, с болью,

– сказала Анджелина Джоли.

Также 44-летняя актриса, которая является послом ООН и борцом за права беженцев, заявила, что чувствовать себя на своем месте – очень важно. И над каждым неудобным моментом в жизни нужно работать.

Если вы чувствуете, что не живете своей жизнью в полной мере, попробуйте определить, что или кто мешает вам дышать полной грудью. Определите проблему и боритесь с тем, что вас угнетает. Многие женщины не могут выбрать свободу. Их собственная система ценностей, общество, семья, правительство работают против них и ограничивают их свободу,

– подтвердила Анджелина Джоли.



Анджелина Джоли для обложки декабрьского​ Harper's Bazaar / Instagram / @harpersbazaarus