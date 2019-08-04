Я думала, что это была шутка, – Сальма Хайек раскрыла подробности разговора с Меган Маркл

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Сальма Хайек
Сальма Хайек / www.gettyimages.com

Меган Маркл стала приглашенным редактором британского глянца Vogue и подготовила для сентябрьского выпуска яркую обложку, на которой изображены 15 известных женщин, а 16 фото она символически оставила пустым, чтобы каждая читательница примерила на себе роль героини выпуска. Среди приглашенных стала и актриса Сальма Хайек.

Сентябрьский выпуск британского Vogue вышел под названием "Силы для перемен" и посвящен сильным и влиятельным женщинам. Интересно, что о том, что новый выпуск создавала Меган Маркл знали только актриса Сальма Хайек и фотограф Питер Линдберг. Актриса рассказала, как жена принца Гарри лично позвонила ей и посоветовалась перед тем, как размещать ее фото на обложке. Об этом Сальма рассказала изданию CNN.

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Главный редактор британского Vogue Эдвард Еннинфул предупредил Сальму о том, что разговор с герцогиней Сассекской должен оставаться в тайне и никто не может знать об этом.

 

По словам Сальмы, Меган рассказала ей, что восхищается ею и следит за ее карьерой, поэтому хотела бы работать вместе с ней для издания.

Мне понравилось, что Меган не захотела фотографироваться для обложки,
– добавила актриса.

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Меган Маркл
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