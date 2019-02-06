Я едва не остался сиротой – сын Децла рассказал о сердечном приступе матери

Жена российского рэп-певца Децла, которого похоронили 6 февраля в Москве, чуть не умерла от сердечного приступа. Причиной стало объявление о съемках документального фильма об артисте.

Как сообщает 13-летний сын покойного рэпера, спасти жену Децла помогли ее друзья, которые во время сердечного приступа были рядом. Юлия прочитала новость в сети, что журналист Роман Супер, с которым никогда не хотел иметь дело артист, снимет документальный фильм. Это известие и до сих пор не пережитая потеря мужа привели к сердечному приступу.

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"У моей мамы от горя и стыда очень сильно усилилось давление, она чуть не умерла от сердечного приступа. Успела выпить таблетки от сердца, спасибо, что рядом были друзья... Я чуть не остался сиротой", – рассказал сын Децла Антоний.

Парень заверил, что никто из близких рэпера не согласится дать интервью журналисту. Поэтому сбор средств на киноленту, который объявил Роман Супер, он призвал бойкотировать.

Отцу не нравился Роман как личность. А с теми, кто ему не нравится, он не работал. Роман решил заработать на человеке после его смерти, хотя мой папа всегда был против этого и 99%, а то и 100% денег отдавал на благотворительность. Тем более, откуда Роман возьмет материал, если ни я, ни мать, ни бабушка не дадут ему интервью. Неужели сделает нарезку из старых интервью?

– добавил Антоний.

Кроме этого, сын покойного Децла признался, что его семья сейчас переживает нелегкие времена, в частности, финансовые. Поэтому немало поклонников звездного отца предложили ему организовать свой сбор средств. Пока ни Антоний, ни его мать Юлия не согласились на такую ​​помощь.

Российский рэпер Децл умер в ночь с 2 на 3 февраля. Артисту внезапно стало плохо после выступления в Ижевске. В гримерке он пожаловался на боль в кистях рук, после чего случился сердечный приступ. Подозревали, что такое самочувствие могли вызвать наркотики, однако следователи не нашли никаких доказательств этого предположения. Кроме этого, в крови Децла не выявили веществ, которые могли бы привести к смерти. Поэтому внезапный сердечный приступ у 35-летнего певца до сих пор остается загадкой.

Сам певец ранее предвидел свою смерть. В одном из интервью Децл говорил, что в возрасте 35 лет инсценирует свою смерть и поселится на каком-то острове.

Что известно о Децле?Российский рэп-исполнитель, настоящее имя которого – Кирилл Толмацкий. Родился 22 июля 1983 года в Москве. Бывший участник рэп-объединения "Bad B. Альянс". Дебютный альбом исполнителя "Кто ты?" (2000) входит в наиболее продаваемые альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров. У Децла остались жена Юлия и 13-летний сын Антоний.