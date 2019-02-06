Я едва не остался сиротой – сын Децла рассказал о сердечном приступе матери

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Умер Децл: жена рэпера едва не умерла от сердечного приступа
Умер Децл: жена рэпера едва не умерла от сердечного приступа / fakty.ua

Жена российского рэп-певца Децла, которого похоронили 6 февраля в Москве, чуть не умерла от сердечного приступа. Причиной стало объявление о съемках документального фильма об артисте.

Как сообщает 13-летний сын покойного рэпера, спасти жену Децла помогли ее друзья, которые во время сердечного приступа были рядом. Юлия прочитала новость в сети, что журналист Роман Супер, с которым никогда не хотел иметь дело артист, снимет документальный фильм. Это известие и до сих пор не пережитая потеря мужа привели к сердечному приступу.

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"У моей мамы от горя и стыда очень сильно усилилось давление, она чуть не умерла от сердечного приступа. Успела выпить таблетки от сердца, спасибо, что рядом были друзья... Я чуть не остался сиротой", – рассказал сын Децла Антоний.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ИА REGNUM (@regnum_na)

Парень заверил, что никто из близких рэпера не согласится дать интервью журналисту. Поэтому сбор средств на киноленту, который объявил Роман Супер, он призвал бойкотировать.

Отцу не нравился Роман как личность. А с теми, кто ему не нравится, он не работал. Роман решил заработать на человеке после его смерти, хотя мой папа всегда был против этого и 99%, а то и 100% денег отдавал на благотворительность. Тем более, откуда Роман возьмет материал, если ни я, ни мать, ни бабушка не дадут ему интервью. Неужели сделает нарезку из старых интервью?
– добавил Антоний.

Кроме этого, сын покойного Децла признался, что его семья сейчас переживает нелегкие времена, в частности, финансовые. Поэтому немало поклонников звездного отца предложили ему организовать свой сбор средств. Пока ни Антоний, ни его мать Юлия не согласились на такую ​​помощь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jimimokl _koon (@jimimokl_)

 

Российский рэпер Децл умер в ночь с 2 на 3 февраля. Артисту внезапно стало плохо после выступления в Ижевске. В гримерке он пожаловался на боль в кистях рук, после чего случился сердечный приступ. Подозревали, что такое самочувствие могли вызвать наркотики, однако следователи не нашли никаких доказательств этого предположения. Кроме этого, в крови Децла не выявили веществ, которые могли бы привести к смерти. Поэтому внезапный сердечный приступ у 35-летнего певца до сих пор остается загадкой.

Сам певец ранее предвидел свою смерть. В одном из интервью Децл говорил, что в возрасте 35 лет инсценирует свою смерть и поселится на каком-то острове.

Что известно о Децле?Российский рэп-исполнитель, настоящее имя которого – Кирилл Толмацкий. Родился 22 июля 1983 года в Москве. Бывший участник рэп-объединения "Bad B. Альянс". Дебютный альбом исполнителя "Кто ты?" (2000) входит в наиболее продаваемые альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров. У Децла остались жена Юлия и 13-летний сын Антоний.

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Теги: LifeStyle Умер Децл – Кирилл Толмацкий Новости России Музыка Потери
Источник: LifeStyle 24
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