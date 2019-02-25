Я готова отказаться от выступлений в России ради участия в Евровидении, – MARUV

Певица MARUV, которая победила в финале национального отбора на Евровидение-2019, готова отказаться от гастролей страной-агрессором Россией. Артистка подчеркнула, что любит Украину и хочет представлять ее на главном конкурсе в Тель-Авиве.

Национальная общественная телерадиокомпания, которая является организатором национального отбора конкурсанта для участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019", поставила MARUV условие: если девушка хочет представлять Украину на Евровидении-2019 – должен отказаться от гастролей в РФ.

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Певица заявила, что 24 часа после Нацотбора были наиболее эмоциональными в ее жизни. MARUV одержала победу, получив 6 баллов от телезрителей и 5 баллов от членов жюри.

Я – украинка, люблю свою страну и горжусь тем, что буду представлять Украину в Тель-Авиве на международном конкурсе Евровидение – 2019, несмотря на то, что за сутки я получила предложения от трех разных стран представлять их. Но мой ответ категорический – я выступаю от Украины и никак иначе... Я готова отказаться от выступлений в России,

– отметила певица.

Она добавила, что не посещала оккупированный Крым с 2014 и не нарушала закон Украины.

MARUV также готова взять на себя все расходы по участию в Евровидении-2019.

В то же время, артистка заявила, что чувствует давление и видит "явные попытки заставить ее отказаться представлять свою страну на международном конкурсе Евровидение-2019".

MARUV имела два запланированных сольных концерта на территории страны-агрессора. Они должны были бы пройти в Москве и Санкт-Петербурге в начале апреля.

В России заявили, что даже хотели предложить артистке поехать на Евровидение от себя в 2020 году.

Почему возник скандал вокруг участия MARUV на Евровидении-2019 от Украины?В финале нацотбора на Евровидение-2019 MARUV одержала победу и завоевала право представлять Украину на песенном конкурсе. По результатам голосования зрителей и жюри конкурса она получила 11 баллов. Немало украинцев выступили против того, чтобы артистка ехала на конкурс. Причиной жесткой критики стало то, что MARUV продолжает гастролировать Россией. Сама девушка убеждает, что выступлениями на территории страны-агрессора способствовать "мира между странами".



При этом Maruv заявила, что считает Крым территорией Украины, но не смогла однозначно ответить на вопрос о войне на Донбассе. Певица сказала, что это очень сложный вопрос для нее, ведь ее близкие потеряли дома, на Донбассе, и ей об этом очень тяжело говорить. Maruv добавила, что "хочет, чтобы наступил мир, и чтобы наконец это закончилось".