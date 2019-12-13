Я хочу увидеть ситуацию собственными глазами, – Елена Зеленская проверила школьное питание

Сегодня, 14 декабря, первая леди страны посетила три школы на Черкасщине. Она провела собственную проверку и оценила питание школьников в каждой из них. Елена Зеленская подытожила, что всем учебным заведениям не хватает витаминов в детском рационе. Она также отведала блюда, которые подают школьникам в столовых.

Поводом для рабочей поездки Елены Зеленской стал указ Призедента Украины "О неотложных мерах по улучшению здоровья детей". Она решила не полагаться на статистику и отчеты и самостоятельно проверить, как в школах придерживаются норм приготовления пищи.

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Первая леди отметила, что посетила учебные заведения разной "весовой категории": обычную сельскую школу в Иваньках, опорную в Дмитрушках и городскую в Умани.

Витаминов (фруктов, соков) в меню не хватает всем учащимся повсюду. А еще – надлежащих условий для приготовления и потребления пищи,

– подытожила Елена Зеленская.



Елена Зеленская с визитом в школьной столовой / Instagram / @olenazelenska_official

Она не впервые выражает интерес и обеспокоенность национальным развитием безопасной и здоровой образовательной среды, в частности питания. Недавно Елена Зеленская посетила учебные заведения в Литве, отметив, что этой стране удалось побороть многолетнюю традицию некачественных продуктов и невкусных блюд в школьных столовых. Благодаря совместной работе врачей-диетологов, родителей и чиновников удалось модернизировать систему. Судя по всему, она стремится перенимать успешный опыт у европейских коллег.

Особенно понравилось то, что к процессу активно привлекают родителей: они имеют возможность контролировать онлайн, чем кормят их ребенка в школе и даже что именно ребенок покупает в школьном буфете,

– поделилась впечатлениями первая леди.

Для рабочей поездки первая леди выбрала вязаный свитер коричневого цвета и приталенные брюки, подчеркнув образ широким ремнем. Она пообщалась с учениками и пообедала в одной из черкасских школ.



Елена Зеленская / Instagram / @olenazelenska_official