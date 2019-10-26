Я хотела увидеть, как растут мои дети, – Анджелина Джоли рассказала, почему удалила грудь

Анджелина Джоли потрясла откровенным рассказом об удалении груди. Она затронула эту тему в написанном эссе для иностранного издания, поскольку октябрь – международный месяц борьбы с раком молочной железы. Чтобы предотвратить заболевание, к которому она имела склонность, она решила попрощаться с грудью.

В 2013 году сеть накрыла волна новостей, в которых указывалось, что Анджелина Джоли удалила грудь. На такую операцию она решилась, чтобы снизить риск вероятного появления рака в ее жизни. О решительном поступке звезда "Лары Крофт" рассказала в своем эссе для издания Time.

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В откровенном рассказе Джоли можно прочитать про семейный анамнез и то, почему она не тянула с удалением молочной железы.

Моя мать боролась с раком почти 10 лет. Когда я стояла в коридоре больницы и ждала, пока ее тело отдадут на кремацию, врач сказала, что пообещала моей матери проинформировать меня о моей ситуации. Я сдала ДНК-тест, он выявил наличие гена BRCA1, который определяет склонность к раку,

– призналась бывшая жена Брэда Питта.



Анджелина Джоли с мамой (2001 год) / Stylist

После этого она добавила, что, если у большинства женщин риск заболевания раком груди составляет 13%, то у нее вероятность возникновения онкологии в молочной железе достигал 87%, а в яичниках – 50%. Поэтому ей удалили все склонные к заболеванию органы, снизив риск развития болезни.

Я просто чувствую, что приняла решение, которое повысит мои шансы остаться здесь, чтобы увидеть, как мои дети станут взрослыми, и встретить внуков. Я надеюсь посвятить им столько лет жизни, сколько в моих силах. Я живу без мамы больше, чем 10 лет. Она смогла увидеть только нескольких своих внуков и была слишком больна, чтобы играть с ними. Моя мать боролась с болезнью 10 лет и дожила до 56 лет, а моя бабушка – до 45,

– призналась Анджелина Джоли о болезни родных.

Однако актриса также отметила, что генетика не единственный фактор, который влияет на здоровье женщин. Значительную роль в появлении болезни играют стрессы, психологические муки, тревожность, сексуальное и домашнее насилие, дискриминация, а также плохое питание. Поэтому Джоли заявила, что ни одна женщина не должна мириться с давлением и переживаниями, которые негативно влияют на ее здоровье.