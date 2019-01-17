"Я эмоциональная, а Джон – нет", – Крисси Тейген рассказала о скандалах в семье

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Крисси Тейген
Крисси Тейген / www.goodhousekeeping.com

Знаменитая телеведущая и жена певца Джон Ледженда Крисси Тейген рассказала о своем отношении к телу и фигуры после родов, личной жизни и призналась, как она воспринимает гневные комментарии о себе в социальных сетях.

Так, Крисси снялась в новой фотосессии и рассказала последние интересности из жизни изданию Good Housekeeping.

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Крисси Тейген воспитывает двоих детей: двухлетнюю дочь Луну и годовалого мальчика Майлза, и увлекается кулинарией. Посля последних родов фигура Крисси значительно изменилась, о чем пишут часто ей в комментариях в сети.

Нужно попытаться быть счастливым в своем теле, с самим собой. Я не слепая – вижу, что набрала лишний вес, но теми же глазами я вижу, что рядом со мной прекрасный мальчик и девочка. И я очень счастлива. В моих силах изменить свое отношение. Мне больше не нужно быть моделью в купальнике. Я буду мамой, буду готовить, встречаться с интересными людьми. Счастлива, что все это есть в моей жизни,
– заявила телеведущая.


Крисси Тейген / Good Housekeeping

Звезда рассказывает, что в браке с Джон Леджендом им помогает то, что во время спора они держатся по-разному. Так,быстрая на эмоции Крисси и Джон, который не привык громко кричать, извиняются друг перед другом.


​Крисси Тейген / Good Housekeeping

Тейген призналась, что иногда негативные и "кусачие" комментарии могут затрагивать ее, но это зависит от настроения.

У меня все зависит от настроения, как и у всех. Иногда просыпаюсь, читаю что-нибудь, и это совсем не трогает меня. Но если прочитаю то же самое на следующий день – после бессонной ночи и действительно тяжелого дня с Луной – негатив коснется меня, потому что настроение и так плохое. Утром и так чувствую себя не в форме, а здесь люди пишут обо мне такое!
– добавила она.


Крисси Тейген / Good Housekeeping

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Звездные мамы
Источник: Lifestyle
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