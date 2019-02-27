Я категорически против! – Руслана об отказе от Евровидения-2019
Украинская певица и победительница песенного конкурса Евровидение в 2004 году гневно выразила свое мнение об отказе НОТУ от конкурса Евровидение-2019.
Певица прокомментировала ситуацию с Евровидением в своей соцсети и объяснила, почему нужно пересмотреть такое решение НОТУ.
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Скриншот из соцсетей Русланы
Я категорически против решения об отказе от участия в Евровидении 2019!
– написала Руслана Лыжичко.
Также певица добавила, что если эта информация будет окончательной, то для нее это однозначно будет "очень болезненной новостью".
Руслана на Евровидении-2004
Руслана сравнила эту скандальную ситуацию с годами, когда она сама участвовала в конкурсе. Певица предлагает разработать новую антикризисную процедуру еще одного отбора, чтобы не оставлять страну без участия в шоу.
В год, когда я поехала, Украина тоже была на грани отказа от участия, если бы я не приняла решение участвовать. В 2004 году проходил закрытый Национальный отбор, и двое из трех претендентов отказались от предложения Национальной Телекомпании принять участие в Евровидении. Я сразу без лишних раздумий приняла это предложение
– написала певица.
Руслана вспомнила и об организаторах Нацотбора, мол, "им нет оправдания, кроме откровенного форс-мажора".
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Певица подчеркнула, что у нас множество талантливых артистов, которые точно достойны представлять Украину на Евровидении-2019.