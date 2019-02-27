Я категорически против! – Руслана об отказе от Евровидения-2019

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Я категорически против! – Руслана об отказе от Евровидения-2019

Украинская певица и победительница песенного конкурса Евровидение в 2004 году гневно выразила свое мнение об отказе НОТУ от конкурса Евровидение-2019.

Певица прокомментировала ситуацию с Евровидением в своей соцсети и объяснила, почему нужно пересмотреть такое решение НОТУ.

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Я категорично проти рішення щодо відмови України від участі у Євробаченні 2019! Якщо розповсюджена інформація про те, що цьогоріч Україна відмовляється від участі у пісенному конкурсі Євробачення, є остаточною, то для мене це однозначно дуже болісна новина. У рік, коли я поїхала, Україна теж була на межі відмови від участі, якби я не прийняла рішення брати участь. У 2004 році відбувався закритий національний відбір, і двоє з трьох претендентів відмовилися від пропозиції Національної Телекомпанії взяти участь у Євробаченні. Я ж одразу без зайвих роздумів прийняла цю пропозицію. Важко знайти пояснення відмові від участі у заході такого рівня. Для виконавця такі фактори мабуть можна відшукати. Для організатора їх просто нема, крім відвертого форс-мажору. Що ми цим хочемо сказати чи довести? Який меседж ми цим несемо світові? Що у нас немає, що винести на світовий рівень? Але це неправда! У нас безліч талановитих артистів, молодих, невідкритих чи знаних лише в Україні імен, які точно гідні представляти країну на Євробаченні. Особисто мені прийняте рішення не подобається. Я категорично проти рішення щодо відмови України від участі у Євробаченні 2019! Я впевнена, що якщо Україна, а точніше відповідальні за це рішення, захочуть знайти рішення, воно буде знайдене. Відмова – це поступ назад. А нам треба йти тільки вперед. Всі ці роки Україна на міжнародній арені заявляла, що ми молода і прогресивна країна. Ми не можемо відмовлятися від Євробачення. Треба шукати рішення і давати дорогу молодим талантам України. Я вважаю, що варто розробити нову, нехай антикризову, процедуру ще одного відбору, дати нові, нехай повторні(але не потворні) можливості для другого шансу. Знайти ресурси, час, інші можливості для повторного відбору, чи випрацювати альтернативну процедуру, але представити достойно Україну на конкурсі - для мене це питання навіть не конкурсу, а обличчя країни. #ruslanalyzhychko #eurovision #ukraine

Допис, поширений Ruslana Official (@ruslana.lyzhychko)

Скриншот из соцсетей Русланы

Я категорически против решения об отказе от участия в Евровидении 2019!
– написала Руслана Лыжичко.

Также певица добавила, что если эта информация будет окончательной, то для нее это однозначно будет "очень болезненной новостью".

руслана

Руслана на Евровидении-2004

Руслана сравнила эту скандальную ситуацию с годами, когда она сама участвовала в конкурсе. Певица предлагает разработать новую антикризисную процедуру еще одного отбора, чтобы не оставлять страну без участия в шоу.

В год, когда я поехала, Украина тоже была на грани отказа от участия, если бы я не приняла решение участвовать. В 2004 году проходил закрытый Национальный отбор, и двое из трех претендентов отказались от предложения Национальной Телекомпании принять участие в Евровидении. Я сразу без лишних раздумий приняла это предложение
– написала певица.

Руслана вспомнила и об организаторах Нацотбора, мол, "им нет оправдания, кроме откровенного форс-мажора".

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Певица подчеркнула, что у нас множество талантливых артистов, которые точно достойны представлять Украину на Евровидении-2019.

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Теги: Евровидение 2019 Руслана Музыка LifeStyle
Источник: 24 Канал
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