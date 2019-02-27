Я категорически против! – Руслана об отказе от Евровидения-2019

Украинская певица и победительница песенного конкурса Евровидение в 2004 году гневно выразила свое мнение об отказе НОТУ от конкурса Евровидение-2019.

Певица прокомментировала ситуацию с Евровидением в своей соцсети и объяснила, почему нужно пересмотреть такое решение НОТУ.

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Скриншот из соцсетей Русланы

Я категорически против решения об отказе от участия в Евровидении 2019!

– написала Руслана Лыжичко.

Также певица добавила, что если эта информация будет окончательной, то для нее это однозначно будет "очень болезненной новостью".

Руслана на Евровидении-2004

Руслана сравнила эту скандальную ситуацию с годами, когда она сама участвовала в конкурсе. Певица предлагает разработать новую антикризисную процедуру еще одного отбора, чтобы не оставлять страну без участия в шоу.

В год, когда я поехала, Украина тоже была на грани отказа от участия, если бы я не приняла решение участвовать. В 2004 году проходил закрытый Национальный отбор, и двое из трех претендентов отказались от предложения Национальной Телекомпании принять участие в Евровидении. Я сразу без лишних раздумий приняла это предложение

– написала певица.

Руслана вспомнила и об организаторах Нацотбора, мол, "им нет оправдания, кроме откровенного форс-мажора".

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Певица подчеркнула, что у нас множество талантливых артистов, которые точно достойны представлять Украину на Евровидении-2019.