Я летела, как бочка: актриса "Первых ласточек" о падении с крыши

Украинский сериал "Первые ласточки" о жизни подростков понравился большой аудитории зрителей, ведь там прекрасно продемонстрировали, через какие этапы познания себя проходят взрослые школьники. Актриса Мария Смолякова, сыгравшая в ленте, рассказала об экстремальных съемках сериала "Первые ласточки" Нового канала.

Одна из самых впечатляющих и запоминающихся сцен сериала "Первые ласточки", все серии которого Новый канал покажет 8 мая, – это прыжок с крыши старшеклассницы Полины, которую сыграла Маша Смолякова.

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Сначала мы думали, что прыгать буду не я, а каскадер. Но оператор решил снять эту сцену одним кадром. Я тоже очень хотела сама прыгнуть, но боялась, так как у меня не было подготовки. Поэтому мы вместе с Сашей Бегмой (у него тоже была сцена с падением с крыши) начали тренироваться с каскадером,

– вспомнила Маша в разговоре с актером Кареном Варданяном.

Смолякова долго училась падать так, чтобы это выглядело естественно. Помог в тренировках и съемке способ, которым пользуется даже Джеки Чан – девушка падала не на маты, а на коробки.



Сцена падение школьницы: как все было за кадром / Пресс-служба Нового канала

"Первые разы я летела, как бочка. Ничего не получалось. Поэтому начала тренироваться даже дома – падала на кровать, чтобы привыкнуть к этому чувству и понять, как это делать правильно. Затем тренировалась в пустом бассейне: туда поставили коробки, в которые я падала . Посмотреть на это пришла вся съемочная команда, и я не решилась прыгнуть, пока не ушли все, кроме оператора и режиссера. В конце концов все же преодолела свой страх и сделала этот шаг", – добавила актриса из сериала.

Сцена с падением была сложной не только для Маши, но и для ее коллег, которые остались на крыше и ждали реакцию на ее падение.

Камера, мотор, начали! Я иду по крыше, дохожу до края, оборачиваюсь и делаю шаг. Как только упала в коробки, Тая Щурук тут же начала кричать, как ненормальная, а я – расплакалась. Когда посмотрела видео, то поняла, что этот прыжок на самом деле все актеры сделали вместе со мной. Ребята очень круто сыграли свои эмоции на крыше,

– поделилась воспоминаниями о сложной сцену Смолякова.

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Кадр из сериала "Первые ласточки" с Марией Смоляков / Пресс-служба Нового канала

Посмотреть, как выглядели кадры с падением с крыши и другие, не менее сложные сцены, вы сможете уже в пятницу, 8 мая, – Новый канал покажет все серии "Первых ласточек" с 11:00.