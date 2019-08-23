Я люблю Лиама и всегда буду любить, – Майли Сайрус впервые прокомментировала развод

Американская звезда сцены Майли Сайрус решила пролить свет на отношения с экс-возлюбленным Лиамом Хемсвортом, с которым встречалась около 10 лет и 8 месяцев находилась в браке.

В своем Instagram Майли оставила большое сообщение, в котором рассказала о своей жизни в юности, которую обсуждали во всем мире. Наркотики, алкоголь, откровенность и бунтарство – всем этим можно охарактеризовать Сайрус, что она и не отрицает. Впрочем, она отказывается мириться с тем, что именно ее считают виновной в разводе с Лиамом.

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"Не могу смириться с обвинениями во лжи. Мне нечего скрывать ... Правда в том, что после примирения с Лиамом я была верна ему. Я училась на своих ошибках. Росла над собой, а главное – выросла. Могу согласиться со многими замечаниями в свой адрес, но отказываюсь признать, что мой брак закончился из-за обмана", – объяснила звезда.

Она добавила, что несмотря на все слухи и развод, она до сих пор любит Лиама и всегда будет его любить.

Мы с Лиамом вместе уже десять лет. Говорила это раньше и готова повторить: я люблю Лиама и всегда буду любить. Сейчас мне нужно принять здоровое решение и оставить прошлое позади. Можете называть меня девушкой, которая танцует тверк и деревенщиной, которая много матерится, но я не лгунья. С гордостью могу сказать, что сейчас я совсем не та, что была раньше,

– подчеркнула Майли.

Что известно про развод Сайрус и Хемсворта?Заявление о расторжении отношений звезд появилось в сети 11 августа. Тогда же в СМИ заявляли, что пара длительное время не могла ужиться под одной крышей все 8 месяцев супружеской жизни, поэтому решила расстаться. В тот же день журналисты показали фотографии Майли, которая отдыхала вместе с блогером Кейтлин Картер (экс-невесткой Кейтлин Дженнер) в Италии, где целовалась и обнималась с девушкой. Впоследствии Лиам дал официальное подтверждение разрыва, где отметил, что развод – это их личное дело. Несмотря на уговоры родителей пары, Лиам первым подал документы на развод, в то время как Майли знакомила свою маму Тиш Сайрус с ее новой девушкой и завоевывала мир новым хитом о кардинальных изменениях в жизни.