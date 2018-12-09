"Я люблю тебя всем сердцем ": отец Меган Маркл показал трогательные открытки от дочери

В новом интервью Томас Маркл, отец герцогини Сассекской, показал личные записки Меган для него, которые она писала ранее. Также он признался, что пытается достучаться к своей дочери, однако пока все тщетно.

Отец 37-летней Меган Маркл всякими способами пытается отстаивать свою честь и доказать, что все, что говорят журналисты – ложь. Как сообщает The Daily Mail, Томас Маркл откровенно признался о своем разочаровании из-за того, что в этом году Рождество он будет праздновать без своей младшей дочери. Также ему будет грустно, что она не пришлет ему рождественскую открытку.

Читайте также: Меган Маркл посетила колледж в Лондоне: детали официальной встречи

Он сказал, что пытался восстановить связь с дочерью, однако Меган Маркл и ее муж принц Гарри построили между ними стену.

Я сделал десятки попыток, чтобы связаться с дочерью, но они с Гарри возвели между нами стену. Они поверили не мне, а журналистам, которые выставляют меня в плохом свете. Поэтому я снова обращаюсь к ним, чтобы все исправить,

– заявил Томас Маркл.

Также отец беременной Меган Маркл сказал, что разговоры о том, что он намерен открыть секреты дочери, это просто слухи.

Все об этом говорят, так почему бы еще мне не замолчать? Они пишут о том, что Меган не общается со мной, потому что я могу выдать какие-то ее секреты. Но это полная чушь,

– сказал отец герцогини Сассекской.

Он поделился открытками, которые несколько лет назад писала ему Меган Маркл. В одной она пообещала, что он будет ею гордиться, независимо от того, что она будет делать. А в другой написала, что будет любить его всегда, что бы там не было.

Записка, которую Меган Маркл писала отцу до ссоры / The Daily Mail



Герцогиня Сассекская писала своему отцу, как сильно его любит / The Daily Mail