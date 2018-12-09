"Я люблю тебя всем сердцем ": отец Меган Маркл показал трогательные открытки от дочери

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Меган Маркл и ее отец
Меган Маркл и ее отец / Коллаж: 24 канал; фото Getty Images / The Daily Mail

В новом интервью Томас Маркл, отец герцогини Сассекской, показал личные записки Меган для него, которые она писала ранее. Также он признался, что пытается достучаться к своей дочери, однако пока все тщетно.

Отец 37-летней Меган Маркл всякими способами пытается отстаивать свою честь и доказать, что все, что говорят журналисты – ложь. Как сообщает The Daily Mail, Томас Маркл откровенно признался о своем разочаровании из-за того, что в этом году Рождество он будет праздновать без своей младшей дочери. Также ему будет грустно, что она не пришлет ему рождественскую открытку.

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Он сказал, что пытался восстановить связь с дочерью, однако Меган Маркл и ее муж принц Гарри построили между ними стену.

Я сделал десятки попыток, чтобы связаться с дочерью, но они с Гарри возвели между нами стену. Они поверили не мне, а журналистам, которые выставляют меня в плохом свете. Поэтому я снова обращаюсь к ним, чтобы все исправить,
– заявил Томас Маркл.

Также отец беременной Меган Маркл сказал, что разговоры о том, что он намерен открыть секреты дочери, это просто слухи.

Все об этом говорят, так почему бы еще мне не замолчать? Они пишут о том, что Меган не общается со мной, потому что я могу выдать какие-то ее секреты. Но это полная чушь,
– сказал отец герцогини Сассекской.

Он поделился открытками, которые несколько лет назад писала ему Меган Маркл. В одной она пообещала, что он будет ею гордиться, независимо от того, что она будет делать. А в другой написала, что будет любить его всегда, что бы там не было.

Записка Меган Маркл для батька

Записка, которую Меган Маркл писала отцу до ссоры / The Daily Mail

Записка Меган Маркл для батька
Герцогиня Сассекская писала своему отцу, как сильно его любит / The Daily Mail

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: Lifestyle
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