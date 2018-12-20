"Я меняла номера телефонов, мне угрожали": Эмбер Херд о разводе с Джонни Деппом

Знаменитая голливудская актриса Эмбер Херд подала на развод еще в 2016 году, однако до сих пор дает откровенные интервью о насилии в скандальном браке. В своем новом признании она рассказала о том, как сотрудничество с ней отменяли и о страхе остаться без ролей в фильмах.

Интервью с 32-летней Эмбер Херд появилось на сайте иностранного издания The Washington Post. В откровенном разговоре голливудская актриса призналась о странной на ее взгляд реакции общественности на признание о насилии и развод с Джонни Деппом.

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Эмбер призналась, что ей предрекали окончание карьеры и злость общества на ее признание о домашнем насилии.

Каждую неделю мне приходилось менять номер телефона, потому что мне угрожали. В течение нескольких недель я не выходила из квартиры. Меня преследовали фотографы на мотоциклах и автомобилях. И еще я видела дроны над крышей своего дома. Все друзья и эксперты говорили мне, что я больше никогда не смогу работать актрисой,

– призналась Эмбер Херд.

Также она добавила, что фильм, в котором она снималась, начал искать другую актрису, а бренд, с которым она подписала контракт о сотрудничестве, сразу разорвал его. Эмбер сказала, что волновалась о сохранении роли в фильме "Аквамен", однако с игрой в этой киноленте все сложилось так, как она хотела.

Напомним, Эмбер Херд и Джонни Депп прожили в официальном браке с 2015 по 2017 год. Причиной развода стало заявление актрисы о домашнем насилии. После судебной волокиты актриса смогла отсудить у экс-мужа большие отступные (семь миллионов долларов), которые она обещала отдать на благотворительность. После того Джонни Депп дал интервью британскому журналу GQ, в котором рассказал, что никогда не совершал надругательства над своей экс-супругой и в будущем не намерен связывать свою жизнь с какой-либо другой женщиной.