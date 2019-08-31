Я миллионер: Дзидзьо представил зажигательный хит – слова и видео

Певец Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома), который снимается в танцевальном проекте "Танцы со звездами 2019" в паре с Яной Цыбульской, презентовал новый видеоклип на песню "Я Миллионер".

Видеоклип "Я Миллионер" появился на официальном YouTube-аккаунте исполнителя в пятницу, 30 августа.

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В ролике Дзидзьо поет о том, что выиграл свой первый миллион. Мужчина радуется деньгам и, танцуя, хвастает своей удачей. В видеоработе появляется также сосед в образе волка, которого "давит зеленая жаба" из-за зависти.

"Люди, хотите быть богатыми – пойте мою новую песню "Я Миллионер": она как мантра - притягивает деньги!"- подчеркнул Дзидзьо.

Дзидзьо – Я Миллионер: смотрите видеоклип

Дзидзьо-я миллионер: читайте слова песни

Опа-оп, гуляють всі,

Йолки-палки, бо мені

Заканало-повезло

Виграв мільйон в лото

Я собі за мільйон

Куплю модний телефон

І пошлю всім sms

Я купляю мерседес

Ой, ха-ха, хі-хі-хі-хі,

Всі завидують мені!

Жаба давить всіх,

бо я Виграв бабок до фіга!

Приспів:

Реально – це не сон,

Я виграв мільйон,

Від радості кричу-пищу: УРА!

Скачу, тішуся, як слон,

Бо я виграв мільйон!

Ой, супер-пупер я тепер Мі-Мі-Міліонер!