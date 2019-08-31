Я миллионер: Дзидзьо представил зажигательный хит – слова и видео
Певец Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома), который снимается в танцевальном проекте "Танцы со звездами 2019" в паре с Яной Цыбульской, презентовал новый видеоклип на песню "Я Миллионер".
Видеоклип "Я Миллионер" появился на официальном YouTube-аккаунте исполнителя в пятницу, 30 августа.
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В ролике Дзидзьо поет о том, что выиграл свой первый миллион. Мужчина радуется деньгам и, танцуя, хвастает своей удачей. В видеоработе появляется также сосед в образе волка, которого "давит зеленая жаба" из-за зависти.
"Люди, хотите быть богатыми – пойте мою новую песню "Я Миллионер": она как мантра - притягивает деньги!"- подчеркнул Дзидзьо.
Дзидзьо – Я Миллионер: смотрите видеоклип
Дзидзьо-я миллионер: читайте слова песни
Опа-оп, гуляють всі,
Йолки-палки, бо мені
Заканало-повезло
Виграв мільйон в лото
Я собі за мільйон
Куплю модний телефон
І пошлю всім sms
Я купляю мерседес
Ой, ха-ха, хі-хі-хі-хі,
Всі завидують мені!
Жаба давить всіх,
бо я Виграв бабок до фіга!
Приспів:
Реально – це не сон,
Я виграв мільйон,
Від радості кричу-пищу: УРА!
Скачу, тішуся, як слон,
Бо я виграв мільйон!
Ой, супер-пупер я тепер Мі-Мі-Міліонер!