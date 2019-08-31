Я миллионер: Дзидзьо представил зажигательный хит – слова и видео

86 Читати новину українською
Дзидзьо
Дзидзьо / Instagram / @dzidzio

Певец Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома), который снимается в танцевальном проекте "Танцы со звездами 2019" в паре с Яной Цыбульской, презентовал новый видеоклип на песню "Я Миллионер".

Видеоклип "Я Миллионер" появился на официальном YouTube-аккаунте исполнителя в пятницу, 30 августа.

Читайте также: Дзидзьо объяснил, почему не приглашает жену в свои проекты

В ролике Дзидзьо поет о том, что выиграл свой первый миллион. Мужчина радуется деньгам и, танцуя, хвастает своей удачей. В видеоработе появляется также сосед в образе волка, которого "давит зеленая жаба" из-за зависти.

"Люди, хотите быть богатыми – пойте мою новую песню "Я Миллионер": она как мантра - притягивает деньги!"- подчеркнул Дзидзьо.

Дзидзьо – Я Миллионер: смотрите видеоклип

Дзидзьо-я миллионер: читайте слова песни

Опа-оп, гуляють всі,
Йолки-палки, бо мені
Заканало-повезло
Виграв мільйон в лото

Я собі за мільйон
Куплю модний телефон
І пошлю всім sms
Я купляю мерседес

Ой, ха-ха, хі-хі-хі-хі,
Всі завидують мені!
Жаба давить всіх,
бо я Виграв бабок до фіга!

Приспів:
Реально – це не сон,
Я виграв мільйон,
Від радості кричу-пищу: УРА!
Скачу, тішуся, як слон,
Бо я виграв мільйон!
Ой, супер-пупер я тепер Мі-Мі-Міліонер!

blog_ava
Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу
сегодня
12720
Теги: LifeStyle Музыка Дзидзьо
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Игра в прятки": фильм о поистине кошмарной свадьбе
1 сентября 13:30 "Игра в прятки": фильм о поистине кошмарной свадьбе
Юлія Ліпенцева 228
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы
1 сентября 12:34 Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы
1799
Дешевый недешевый Париж: что поесть, куда пойти и как правильно сэкономить
31 августа 17:25 Дешевый недешевый Париж: что поесть, куда пойти и как правильно сэкономить
378
Топ-7 вышиванок в гардеробе королевы Иордании
31 августа 14:23 Топ-7 вышиванок в гардеробе королевы Иордании
Юлія Михайлова 1448
Годовщина смерти Принцессы Дианы: что мы знаем о неповторимой Леди Ди
31 августа 12:50 Годовщина смерти Принцессы Дианы: что мы знаем о неповторимой Леди Ди
Уляна Журба 5125
Новости
Больше новостей
Залиште відгук