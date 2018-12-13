"Я могу назвать себя невротичкой", – Сандра Буллок рассказала о воспитании детей

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Сандра Буллок
Сандра Буллок / Instagram/ @sandrabullock_64

54-летняя голливудская актриса стала гостем утреннего шоу Sam Rubin Morning News. Звезда поделилась впечатлениями от съемок в фильме "Птичий короб", в котором она спасает своих детей от нечистой силы. Сандра Буллок призналась, что в реальной жизни ее переполняют такие же страхи, когда это касается ее детей.

Недавно закончились съемки драматического триллера "Птичий короб", в котором одна из ведущих ролей досталась Сандре Буллок. Голливудская звезда сыграла беременную мать, у которой на уме лишь одно – защитить своих детей от тайной силы.

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В интервью с Сэмом Рубином, которое он опубликовал на YouTube-канале, актриса призналась, что в жизни она часто испытывает такие же переживания, когда речь идет о ее детях. К слову, у Сандры есть 8-летний сын Луи и 6-летняя дочь Лайла.

Я очень беспокойная мать. Детям стоит только пойти в школу, как я вздрагиваю от каждого звонка, боясь, что с ними что-то случилось. Я люблю своих детей до такой степени, что могу назвать себя невротичкой,
– откровенно призналась 54-летняя актриса.

Также она добавила, что пытается бороться с переживаниями, однако пока что у нее не получается. А вот ее новый бойфренд Брайан Рэндалл наоборот очень спокойный и его не мучают подобные страхи.

Смотреть интервью с Сандрой Буллок (видео):

 

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Звездные мамы
Источник: Lifestyle
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