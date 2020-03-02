Я на самом деле боюсь, – бывшая жена Сереги рассказала о его ночном визите в квартиру

Бывшая жена белорусского рэпера Сереги (Полиграф ШарикOFF) призналась, что после публичного заявления живет в страхе. Полина Ололо рассказала, что артист наведался в ее жилище посреди ночи, однако пробраться в квартиру ему не удалось. Соответствующей информацией она поделилась в инстаграм-сторис.

Своє звернення Поліна Ополо розпочала зі слів подяки. За її словами, після резонансного коментаря та розкриття інформації щодо розлучення з Серьогою вона отримала чималу підтримку від прихильників у мережі. Однак розповідь Поліни про особисте життя спровокувала її колишнього чоловіка на особисту розмову.

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Жінка переконує: Серьога намагався потрапити до її квартири посеред ночі. Поліна Ополо на той час перебувала у помешканні з мамою та не на жарт злякалась розправи. Водночас вона публічно заявила, що готова до перемовин, які будуть вести їхні адвокати.

Сьогодні о першій ночі до мене приходив Сергій Пархоменко, але не знаю чому. Я була з мамою. Ми дуже злякалися і не відкрили двері. Я реально боюся якихось дій, які направлені проти мене і проти мого здоров'я. Однак, я готова до конструктивного діалогу, якій може відбутися з моїм представником та з представником Сергія. Хочеться сісти і поговорити нормально,

– зазначила вона.

Окрім цього, Поліна Ополо додала, що тривалий час замовчувала інцидент, тому тепер прагне, щоб її почули.

"Я хотіла бути почутою, оскільки раніше не могла давати коментарів щодо цієї історії. Замість мене вже все сказали. Хоча чому діти виховуються батьком, не мною, – цей момент упустили від самого початку", – заявила Поліна Ополо.

Що відомо про заяву Поліни Ополо

Серьога одружився з Поліною Ополо у 2009 році. Пара демонструвала ідилію на публіці та часто ділилась у мережі спільними фото. Однак після 10 років шлюбу вони вирішили розлучитись. Розрив був без скандалів, однак у лютому 2020 року Поліна Ополо заявила, що Серьога викрав їхніх синів та забороняє їм спілкуватись з матір'ю. За її словами, телефони нащадків вже місяць як вимкнені, а її сини перебувають під пильним наглядом зіркового батька.

Дітей я не бачу, не чую, і всім наближеним до їхнього життя заборонений будь-який контакт зі мною… Звичайно, я приїжджала і стояла під школою, оскільки на два тижні вони зникли і не могли зі мною зв'язатися… За допомогою адвокатського запиту нам вдалося дізнатися, що 1 лютого діти перетнули кордон Криму на автомобілі з херсонською реєстрацією, далі їхня доля невідома,

– поділилася Поліна.

У мережі вона вирішила не приховувати про деспотичні методи виховання. Поліна Ополо заявила, що 10-річний Марк та 9-річний Платон бояться батька.

"Вони піддавалися жорстким покаранням, стояли на гречці, принижувалися в громадських місцях (все це я пишу зі слів дітей). Психічний стан мого молодшого сина погіршився, він став схильний до істерик. Упродовж цього часу, дітей могли залишати одних в закритому будинку на ніч або на вихідних. Старший син годував середнього, оскільки, в 9 років він був непристосований до приготування їжі. За гігієною дітей також стежать дуже погано, тому що немає належного догляду за ними", – заявила жінка.