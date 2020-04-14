Я не доверяю парням: Злата Огневич рассказала, почему не готова к новым отношениям

Украинская певица в своих треках довольно часто воспевает любовь, однако сама Злата Огневич не готова впустить мужчину в свое сердце. Звезда призналась, что до сих пор не отошла от предыдущих отношений, которые свели на нет ее доверие к противоположному полу.

34-летняя певица не слишком охотно раскрывает подробности своих романов, однако откровенно признается, что ей везет на подонков. Злата Огневич в интервью для Сегодня.Lifestyle рассказала, что последние отношения оставили след на ее сердце, а после разрыва с возлюбленным она больше не доверяет мужчинам.

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Одна из самых соблазнительных звезд украинского шоу-бизнеса до сих пор не отпустила обиды, которые нанес ей экс-бойфренд. Злата Огневич решила сделать паузу в романтических чувствах и отойти от предыдущих отношений.

Дело в том, что я не доверяю парням, выборочно могу с ними общаться. Особенно после последних событий в моей личной жизни. Я немного разочаровалась в мужском поле, я не доверяю им и не готова к новым отношениям,

– объяснила певица.

Она отметила, что последний раз была на свидании еще в прошлом году и не скрывает, что оно было лучшим в ее жизни. Сейчас единственная возможность познакомиться со Златой – ее концерты. Исполнительница не против встреч за кофе, однако без романтики и чувств.

Ранее артистка признавалась, что имеет проблемы в отношениях с мужчинами, ведь они оставляют по себе только боль и отчаяние в сердце. Поэтому Злата Огневич заявила, что готова к экстракорпоральному оплодотворению, если до 40-42 лет рядом с ней не будет того человека, с которым она бы хотела прожить всю жизнь.