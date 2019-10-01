Я не думаю о политике, – Винник объяснил, почему принял участие в проекте "ВСЕМ МИР"

Украинский исполнитель Олег Винник недавно оскандалился из-за участия в международном проекте "ВСЕМ МИР", организатором которого стала российская группа "Мир 519", поддерживающая политику Путина. Артист решил дать пресс-конференцию, на которой объяснил свою позицию.

Олег Винник и его продюсер Александр Горбенко рассказали журналистам, что проект "ВСЕМ МИР" сразу заявлял о себе как международный, и принять в нем участие предлагали даже голливудским звездам: Анджелине Джоли, Леонардо Ди Каприо, Андреа Бочелли, Алессандро Сафино, группе Rammstein и другим. Добавим, что из-за участия в проекте российского группы Олег Винник попал в базу сайта "Миротворец".

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"Это не представлялось как российский продукт, а международная акция. Не было акцента на этом. Там (в перечне артистов – LifeStyle 24) было большое количество звезд из разных стран и они должны были сказать на собственном языке всем мир", – заявил Горбенко.

По словам Александра, требованиями для участия в видеофлешмобе стала студия с матовым фоном, которую они сняли в Киеве, призыв к миру и речь "Всем мир" на родном языке исполнителя. На вопрос журналиста, согласился ли бы Олег Винник принять участие в проекте, если бы знал об артистах, которые в нем уже согласились сняться, он сказал, что нет, ведь не ожидал такой шквал критики против себя. Горбенко добавил, что они не разбирались в прошлом звезд, которые были за или против политики Кремля.

Я не человек политики и не думаю о политике. Когда нам откровенно сказали, что здесь нет политики и мы ни с кем не сотрудничаем, я согласился. Потому что мне кажется , что любого человека спросить – за мир он или нет – я уверен, что не увижу того человека, который будет против мира,

– подчеркнул Винник.

Смотрите видео ВСЕМ МИР, которое записал Олег Винник: