Я не хочу, чтобы он видел во мне лишь жену, – Шакира призналась, почему до сих пор не замужем

Колумбийская певица воспитывает двух сыновей вместе со своим избранником – испанским футболистом Жераром Пике. Несмотря на длительные отношения пара не спешит идти под венец. Оказывается, официального оформления брака не хочет сама Шакира.

Знаменитая певица и танцовщица около 10 лет находится в отношениях с защитником "Барселоны". За личной жизнью звездной пары наблюдает весь мир, а они в свою очередь неоднократно давали поводы для слухов о расставании. Недавно пара стала гостями программы "60 Minutes", где рассказала, почему до сих пор не решилась на брак.

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По словам популярной исполнительницы, официальное оформление отношений пугает ее. Она опасается, что станет для Жерара Пике женой, лишившись не менее важных ролей девушки и любимого человека. Как утверждает Шакира, отсутствие брака порождает у каждого из пары определенный страх, что эти отношения можно потерять.

Брак пугает меня. Я не хочу, чтобы он видел во мне только жену. Пусть лучше воспринимает меня как свою девушку, любимую. Своеобразный запретный плод. Я хочу держать его в напряжении. Чтобы он понимал, что все возможно и зависит только от его поведения,

– призналась артистка.

Shakira and Gerard Piqué have two sons together, but they’re not married and not rushing to the altar. “I want to keep him on his toes. I want him to think that anything's possible, depending on behavior.” https://t.co/H9YPaANjUI pic.twitter.com/8Ha4se57KQ — 60 Minutes (@60Minutes) 6 січня 2020 р.

Напомним, что 42-летняя Шакира и 32-летний Жерард Пике вместе проживают в особняке в Барселоне и воспитывают общих детей 6-летнего Милана и 4-летнего Сашу.

Около двух лет назад ходили слухи о том, что Шакира и Пике расстались после семи лет отношений. Тогда, по словам инсайдеров, певица собрала вещи и покинула их общий дом. Однако вскоре влюбленные поспешили опровергнуть эту информацию, опубликовав чувственные совместные кадры.