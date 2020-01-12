24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Я не хочу, чтобы он видел во мне лишь жену, – Шакира призналась, почему до сих пор не замужем

255 Читати новину українською
Шакира с любимым Жераром Пике / Instagram / @3gerardpique

Колумбийская певица воспитывает двух сыновей вместе со своим избранником – испанским футболистом Жераром Пике. Несмотря на длительные отношения пара не спешит идти под венец. Оказывается, официального оформления брака не хочет сама Шакира.

Знаменитая певица и танцовщица около 10 лет находится в отношениях с защитником "Барселоны". За личной жизнью звездной пары наблюдает весь мир, а они в свою очередь неоднократно давали поводы для слухов о расставании. Недавно пара стала гостями программы "60 Minutes", где рассказала, почему до сих пор не решилась на брак.

Читайте также: Дочь Кузьмы Скрябина очаровала сеть романтическими фото со свадьбы

По словам популярной исполнительницы, официальное оформление отношений пугает ее. Она опасается, что станет для Жерара Пике женой, лишившись не менее важных ролей девушки и любимого человека. Как утверждает Шакира, отсутствие брака порождает у каждого из пары определенный страх, что эти отношения можно потерять.

Брак пугает меня. Я не хочу, чтобы он видел во мне только жену. Пусть лучше воспринимает меня как свою девушку, любимую. Своеобразный запретный плод. Я хочу держать его в напряжении. Чтобы он понимал, что все возможно и зависит только от его поведения,
– призналась артистка.

Напомним, что 42-летняя Шакира и 32-летний Жерард Пике вместе проживают в особняке в Барселоне и воспитывают общих детей 6-летнего Милана и 4-летнего Сашу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gerard Piqué (@3gerardpique)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Shakira (@shakira)

Около двух лет назад ходили слухи о том, что Шакира и Пике расстались после семи лет отношений. Тогда, по словам инсайдеров, певица собрала вещи и покинула их общий дом. Однако вскоре влюбленные поспешили опровергнуть эту информацию, опубликовав чувственные совместные кадры.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Shakira (@shakira)

 

Красивые поздравления на Старый Новый год в прозе и стихах
сегодня
9047
Автор: Марина Джура
Теги: Звездные романы LifeStyle Звездные свадьбы Шакира
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 13:49 Лунный календарь стрижек на январь 2020: интересные советы
Квітослава Туз 11351
13 января 14:45 Что приготовить на Старый Новый год: рецепты вкусных традиционных блюд
Олена Булан 24311
13 января 13:22 Старый Новый год: приметы, традиции, как праздновать в Украине
Олена Булан 9987
13 января 12:42 От моделей к певиц: самые громкие романы актера Орландо Блума
Юлія Михайлова 786
13 января 11:00 6 текстов щедровок для детей: лучшие песни
Квітослава Туз 98186
Новости
Больше новостей
Залиште відгук