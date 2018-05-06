Я не играю слабых женщин, – откровенное интервью с Ольгой Сумской

Народная артистка Украины Ольга Сумская давно завоевала любовь и привязанность украинцев. Каждая ее новая роль все больше раскрывает актерский талант. Однако что скрывают маски на сцене? Счастливая жена, молодая бабушка и сильная женщина – Ольга Сумская рассказала в эксклюзивном интервью LifeStyle 24 последние интересные подробности из личной и творческой жизни.

Биография Ольги Сумской чрезвычайно яркой – ведущие роли на сцене, безумная любовь с Виталием Борисюком, поклонники и "хейтеры". Но знаменитость без всякого страха проходит все препятствия и с каждым годом поражает новыми достижениями.

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В эксклюзивном интервью журналисту Lifestyle 24 Сумская призналась, что чаще всего играет на сцене сильных женщин.

"Я не играю слабых женщин. Часто это сильная, волевая... которая руководит ситуацией, такой себе маршал в юбке", – шутя добавляет Сумская.

Кроме того, актриса рассказала подробности отношений со своим мужем, об отношении к негативным комментариям, секреты по уходу за собой и много других интересностей. Об этом и другом читайте далее.

Случаются ли ссоры с мужем?

Ольга призналась, что в отношениях с мужем Виталием Борисюком время ссор не избежать, как и в любой семье, однако это только закаляет и зажигает новые чувства.

Конечно, мы тоже ссоримся. Это происходит очень ярко. Без трений и без взрывов в семье невозможно. Однако это закаливает и зажигает новые чувства. Главное – это не переступать грань, ведь можно в этих спорах зайти очень далеко. Я с годами научилась немного сдерживаться, раньше могла выплеснуть эмоционально: не сдержаться и наговорить лишнего. Сегодня думаю: "Пусть болтает, а я послушаю". Можно посчитать до десяти подсознательно, спеть, или стих прочитать – так я отвлекаюсь. Это меня еще мама научила, которая говорила "Он кричит, а ты, доченька, пой",

– Ольга Сумская.

Как часто проводите время вместе с Виталием?

Ольга: "Мы постоянно вместе. Но думаю, что если я еду куда-то на гастроли – это классно и нормально для супругов, потому что невозможно быть все время бок о бок, глаза в глаза. У мужчины должен быть взаимообмен с другими людьми, своя территория. У Виталия она есть – студия, в которой он сам пишет музыку, аранжирует. Также у него есть своя сольная программа и это прекрасно. Это его увлечение, которое он обожает", – рассказывает знаменитость.

Виталик – хороший человек, отец и с ним легко – он умеет найти общий язык со всеми близкими родственниками и друзьями. Мою маму муж называет "золотой тещей",

– Сумская о муже.

Кроме того, актриса добавила, что никогда в жизни не терпела бы любого мужчины в отношениях, который может злоупотреблять алкоголем, наркотиками, ходить по казино и тому подобное.

Как ухаживать за собой?

Ольга: "Я раньше могла делать домашние маски из чего-то натурального, если не хватало времени сходить к косметологу. Для этого у меня есть целый арсенал в холодильнике, а также много брендовых масок и это прекрасно, если есть возможности профессионально ухаживать за собой".

Неуважение к себе и женская леность часто вылезают боком, а потом женщина может переживать, что "что-то не так". Нужно на себя тратить деньги и ухаживать за собой,

– отметила звезда.

Уколы красоты

Актриса призналась, что никогда не прибегала к радикальным пластическим операциям, только делала "инъекции красоты".

Ольга: "Если есть возможность, то можно обратиться к уколам красоты. Однако мне жаль, что молодые девушки начинают прибегать к таким серьезным средств в юном возрасте. К примеру, я начала интересоваться таким после 50 лет. Добавлю, что чувство меры не должно изменять и с этим нужно быть очень осторожной".

Сумская порекомендовала, что можно найти хорошего специалиста с помощью "сарафанного радио".

Ольга: "Необходимо проконсультироваться с подругами и внимательно присмотреться к женщине, которая делала это с собой. Никогда не делать никаких инъекций дома. Для этого нужно обращаться только к квалифицированным специалистам в рекомендованных хороших клиниках".

Более того, звезда отметила, что также "гены на самом деле работают" и благодарна своим родителям за моложавость и любовь к жизни, которая передалась ей по наследству. К примеру, актриса увлекается тем, что ее отец недавно играл молодых героев на сцене и любовников с мамой звезды.

Ольга: "Я смотрю на маму, которая сейчас в почтенном возрасте, и она прекрасна без всякого вмешательства. От инъекций она отказалась, сказав: "Я такая, какой меня Бог создал".

Как часто надеваете наряды от украинских производителей?

Ольга: "Я постоянно в них. У нас будто бартерная основа. Мы рекламируем наших украинских производителей, а они охотно предлагают свою одежду. Ищу наряды под хэштегом "Покупай украинское".

Ольга: Сумская заинтриговала тем, что в марте украинский дизайнер Юля Магдич готовит для нее эксклюзивное платье. Она должна совместить гламурный и национальный стили.

Вы готовите подарки на праздники для мужчины?

Ольга рассказала, что на новогодние праздники она чаще всего работает, однако хотела бы собраться за семейным столом вместе с самыми близкими. Признается, что довольно часто она выбирает подарки для себя заранее, которые потом "забирает". Виталий, по ее словам, "внесет свой вклад". К примеру, на Новый год Борисюк подготовил для Оли особый подарок – изысканные духи с "космическим ароматом", название которого звезда держит в тайне.

Сумская также готовит подарки для мужа – такие себе "мужские радости". Это могут быть духи или одежда. Что интересно, по словам актрисы, она никогда не ошибается с размерами и ароматами.

Вы читаете комментарии в сети о себе?

Ольга: "Если есть возможность, я подчитываю. К примеру, сижу в поезде или микроавтобусе во время гастролей и читаю комментарии, иногда отвечаю. Бывают дельные советы, или критика. А временами – это довольно кусачие, злые и грубые комментарии, но я не реагирую на них".

Раньше ужасно переживала, могла ходить пару дней с этим, обижаться, плакать, а сейчас могут такой ужас написать. Если пишут – я интересна для людей. У меня есть градация – или любят или люто ненавидят,

– признается украинская звезда.

Как держаться в форме?

У меня банальные секреты: уменьшить порции и не ужинать после 5. Также обязательным является беговая дорожка, на которой нужно заниматься не меньше часа,

- порекомедовала Сумская.