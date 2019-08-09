Я не из паникеров, – Сергей Мартынюк о музыке, "Бандерштате" и смене власти в Украине

Группе "Фіолет" вот-вот стукнет 10 лет, фронтмен Сергей Мартынюк знает – все только набирает обороты. А еще в 2018 году вышел дебютный роман Сергея "Капітан Смуток", вскоре появится сборник стихов и новая прозаическая книга. "Колос", которого еще знают как Мартынюка, организует "Бандерштат" – один из любимых музыкальных фестивалей украинцев. О важном и важных в жизни Сергея – читайте дальше.

Разговариваем с Сергеем за сценой. Третий фестивальный день только начинается – пока культовые украинские группы "чекаются", а гости исследуют большую территорию. Непривычно много семей с маленькими детьми. Так "Бандерштат" уже тринадцатый год подряд становится причиной для тысяч людей приехать в Луцк. В этом году он проходил 2-4 августа.

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Ты – музыкант, лидер группы, писатель, общественный активист, организатор фестивалей, семьянин. Кем себя чувствуешь больше всего?

Здесь и сейчас – директором фестиваля, конечно. Сегодня – последний день, самый ответственный. Организационных вопросов очень много, времени отвлечься даже на общение с друзьями – критически мало. Надо делать все для того, чтобы эти тысячи людей хорошо отдохнули, поели и были в безопасности.

А в жизни?

Трудно сказать, кто я больше всего. Видимо, человек, который занимается тем, что его прет. Давным-давно забыл о нормированном рабочем дне, офисе и всем остальном, что создавало мне ад.

И музыку, и литературу я воспринимаю в одном ключе. Это для меня единственная плоскость самореализации. Все идет поочередно и дополняет друг друга. Даже в творчестве это проявляется: сейчас записал альбом, дальше – сборник стихов. Разделяться не приходится.



Сергей Мартынюк на Бандерштате-2019 / Facebook / @ Бандерштат (Андрей Петрищев)

Не думаешь, что таки остановишься на чем-то одном?

Не заморачиваюсь над этими вопросами. Мне кажется, это все произойдет естественно. Я – из тех людей, которые решают проблемы, когда они появляются. Конечно, будущее свое тоже планирую. Сейчас я не вижу оснований думать, что не будет возможности совмещать эти вещи.

Я никому ничего не должен. Хочу раз в пять лет книгу издать – никто не заставит меня писать чаще. Творчество – дело добровольное, если у тебя, конечно, не поставлено ​​все на бездушный конвейер. Выдаю что-то только тогда, когда мне хочется высказаться.

Этот Бандерштат – уже тринадцатый.

Хорошая цифра (смеется).

Первый ты организовывал на луцком ипподроме – и о таком масштабе, как сейчас, точно не говорилось. Видимо, уже тогда почувствовал перемену в себе в этот момент. Как сейчас – чувствуешь новые с каждым годом?

Конечно. Этот вопрос профессионализма, понимания того, кто ты – музыкант и что это за жизнь. В 2017 году, когда "Бандерштат" начинался, того понимания не было. Большие сцены, звук – и где это брать? Не понимал, что такое этика общения с исполнителями. Вот тебе называют сумму в 100, а у тебя есть только 50 и боязнь с артистом торговаться. Теперь, когда мне группа говорит: "Гонорар 250", я говорю: "Платим 100". Они думают – и "сто, так сто".

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Развивалось все: и менеджерские качества, и человеческие. Особенно важно общение с людьми – это в результате помогало "Фіолету". Коммуникация теперь решающая, особенно в нашей истории. Мы же представители independent-музыки, сами себе продюсеры, все – своими силами.

Бандерштат-2019 / Фейсбук-страница фестиваля (Андрей Петрищев)

За эти 13 лет, возможно, я стал циничным немного. Стал более прагматичным, но только потому, что начал ценить свое время и музыку коллег. Ценить понимание того, что в этой стране и музыканты должны получать деньги, а не духом святым питаться.

Мне кажется, украинскому музыкальному рынку не хватает прагматиков, которые могли бы не только организовывать андеграунд, но и давать музыкантам возможность зарабатывать, чтобы те воплощали новые и новые проекты.

Как сделать так, чтобы фестивали еще и приносили деньги организаторам? Особенно фестивали с украинской музыкой.

С "Бандерштатом" – сложно. У нас безалкогольный фест, тому есть несколько нюансов. Не первый год украинские крупные фирмы пытаются со своей алкогольной продукцией зайти на фестиваль, но не хотим изменять формат.

В то же время другим всеукраинским спонсорам Волынь как регион – неинтересна. Местный бизнес, если и дает деньги, то очень мало, потому что бизнес у нас социально ответственен. И власть нас поддерживает таким образом, что лучше придерживаться позиции: "Не мешайте".

Надеемся на собственные силы, не ищем возможности выйти на Киев, тогда Волынь лишится единого культурного мероприятия такого уровня.

Однозначно – с развитием фестивального движения большие фестивали с их уровнем спонсорской партнерки могут этим зарабатывать. Другое дело, что они привозят артистов мирового уровня, к которым украинцы еще не совсем готовы.

"Бандерштат" – естиваль без алкоголя, ты тоже не употребляешь. Есть связь?

Нет, это никак не связано – две параллели. На фестивале все очень просто – мы за здоровый образ жизни. Есть же много таких, где пиво льется просто реками. Это наша фишка такая. Даже для тех людей, кто активно или менее активно употребляет алкоголь, это круто. Приехать на несколько дней, сделать паузу и почувствовать, что такое оторваться без него, – то интересный опыт.

К тому же, мы выбрали формат семейственности. У нас огромное количество семей приезжает, потому что здесь безопасно. И эту безопасность, в частности, гарантирует отсутствие алкоголя.



Мартынюк, Хлывнюк и Положинский на Бандерштате / Facebook / @Сергей Мартынюк

Волонтерам, которые убирают территорию, нечего делать. Это тоже вопрос капиталовложений в культуру рядового украинца.

А ты?

Я сам алкоголь не употребляю не из идеологических или религиозных соображений. Просто перестал употреблять в какой-то момент – и потом только фиксировал: год, два, три... Меня совершенно не тянет.

Сколько уже лет?

С 2005 года – 14 лет. Как-то так.

Со сцены не раз намекали, что этот "Бандерштат" может стать последним. Это правда?

Надеюсь, нет. Есть разные слухи, потому что в этом году мы ограничили количество сцен. Да, были финансовые проблемы, долги за прошлый фестиваль еще остались. Да, есть некоторое непонимание того, что делать дальше. Однако это не означает, что мы сложим руки. Кстати, несмотря на меньшее количество сцен – людей приехало больше.

Мы должны сейчас волноваться за культуру? После смены власти много лидеров мнений – среди них известные музыканты и писатели – анонсируют для нее нелегкий период.

То, что происходит сейчас, какой-то параллельный для меня мир. Это представители другого пласта культуры – и духом она мне не близка.

Но я не из паникеров. Каждый раз выборы заканчиваются – и все: половина ленты в соцсетях собирает манатки, чтобы выезжать из Украины. Я понимаю, что надо работать на опережение.

Почему-то предчувствую, что не будет Владимир Зеленский с командой вводить откровенную антиукраинскую политику. Меня больше смущает "Оппозиционный блок" и их результаты на выборах.

Скажу откровенно – Зеленский, Порошенко, какие-то другие президенты... С 2004 года я никогда не смотрел на власть. Всегда в голове строил себе схему: "Работать и жить так, чтобы развивать свое ближайшее окружение".

Не жду от очередного олигархического клана изменений в Украине. Смотрю на знакомых из разных сфер, которые открывают маленькие бизнесы и стартапы. Вот – для меня это настоящее и будущее Украины. Единственное, что мне хочется, чтобы нам не мешали это делать.

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В то же время контраст укрепляют – по обе стороны прогрессивная украинская культура и те, кто, условно, поддерживает новую власть. Тех сразу приписывают к культуре "Квартала". Что думаешь об этом?

Это традиционная для украинского социума дурость – эти постоянные разделения. Российская и украинская речь, Восток и Запад, 75 и 25 процентов – это какие-то нездоровые политтехнологии. Не знаю, кто за этим всем стоит.

Все постоянно повторяется. Каждый раз ищут очередную точку раздора, чтобы держать нас в напряжении.

До серця – Фіолет смотреть видео онлайн

И оно так работает?

Да, работает. Мы ведемся на это. А почему? Потому что очень низкий уровень культуры, образованности и заработков. В меня нет рецептов, как это все менять. Я точно знаю, что каждый украинец в своей сфере должен максимально качественно и социально ответственно делать свою работу.

"Фіолет" уже 10 лет – дорога немалая. Как это было? Последний альбом "Аврора" легко отличить от предыдущих, можешь пока назвать его вершиной?

На самом деле эти 10 лет я серьезно только последние 3-4 воспринимаю. Со времени переезда в Киев все изменилось – мои взгляды на себя, на роль музыки в моей жизни, на то, как все надо делать. Сейчас чувствую, что все только начинается. "Аврора" – только начало этого праздника.

10 лет назад ситуация с украинской музыкой была критически другой – количество фестивалей, возможность попасть в ротацию, организовать туры. Сейчас некоторым начинающим в разы легче стартовать, чем работать тем, кто уже по 10 лет здесь.

Это все опыт – и я рад, что он у меня есть, что понабивал на лбу десятки шишек. Сменил несколько составов музыкантов, понял наконец, как с музыкантами работать. Впереди у нас тур к 10-летию по Польше и Украине, мини-альбом.

В следующем году – еще два тура и уже полноценный альбом, а еще – и несколько клипов. Каждый следующий шаг приносит все больше уверенности, что мы на своем пути.



Презентация дебютного романа "Капітан Смуток" / Facebook / @ Сергей Мартынюк

В соцсетях ты анонсировал новый роман. Ассоциировать ли его с "Капітаном Смуток" и когда ждать?

Осенью выйдет сборник стихов – это первое. Наконец решился сделать это за все годы. Весной выйдет новый роман – о музыке и жизни вымышленной украинской группы. Там мир вне концертов: в дорогах, на фестивальных бэкстейджах, в студиях. О чем говорят музыканты, как влюбляются – все, что слушатель не видит, стоя перед сценой.

Это также посвящение кумирам. Альтернативная реальность – как наши дни, но до сих пор жив Кузьма, еще жив Дэвид Боуи. И я там есть – в одном месте.

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Как воспринимаешь критику?

Уже спокойно. "Фіолет" меня научил в первые 5 лет своего существования, потому что раньше меня очень сильно тревожили негативные отзывы. Я и сам еще тот критикан – записываем песню, проходит месяц, выдаем. А через месяц мне уже кажется: "Боже, что мы натворили". С одной стороны, это хорошо, потому что оно толкает постоянно к новым вершинам.

Ждал, когда выйдет роман ("Капітан Смуток" – и первый роман Сергея). Думал – музыка музыкой, но как на это реагировать? Однако, даже если это негативная критика – это реакция. Значительно хуже, когда она отсутствует.

Для меня самая большая награда – это когда за полгода два тиража книг продают. Критика – это хорошо. Главное, чтобы она была конструктивной.

Кохана – Фіолет: смотреть видео онлайн

Уже три года ты женат. Постоянные туры, разъезды – бывает сложно? Насколько жена присутствует в твоей работе?

Это точно не проблема. Лора самореализовывается и одновременно помогает "Фіолету" насколько может. Иногда полностью берется за съемки клипов, помогает с обложками и полиграфией. Она – часть нашей команды, принимает участие во всех брейнстормингах. Это мне нравится.

Понимаем, что через некоторое время будем думать о детях, – нужно будет переформатировать немного жизнь. Сейчас с собакой едва справляемся (улыбается). Собаку, кстати, нашел случайно.

Приехал в Луцк на репетицию, тогда еще здесь были музыканты. Обедали в одном из пабов, подбегает щенок. Фоткаю, посылаю Лоре. Говорю: "Возьмем?". "Давай", – говорит.

Так щенок поехал с нами в бусе на Atlas Weekend. Уже три года она наша – лисичка.



Сергей с женой / Facebook / @ Сергей Мартынюк

Как ты изменился за это время?

Стал ответственным – жена этому научила. Получил своего лучшего друга. Так получалось, что большинство моих предыдущих отношений строились на хорошем сексе. Если он есть – отношения есть, если нет, – поиск продолжается.

Теперь я готов с ней делить все. Даже те внутренние вещи, о которых не мог говорить с людьми вообще.

Большинство знает меня, как веселого балагура. На самом деле эта вся моя занятость – чуть ли не единственный действенный способ спасаться от различных мыслей, которые в голову лезут.

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У меня было не самое простое детство. Сейчас рядом со мной человек, который еще и функцию психотерапевта выполняет. Я очень сложный человек, признаю это и не пытаюсь оправдать себя.



Сергей с женой Лорой / Facebook / @ Сергей Мартынюк

Редко говорю ей, пожалуй, но это та история, когда чуть ли не каждый новый день заставляет меня в нее по-новому влюбляться. Я не думал, что это может быть так важно для меня.