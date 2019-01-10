"Я не королева красоты": Оля Фреймут раскрыла секрет своей красоты

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Оля Фреймут
Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала свой секрет, как нравиться людям и достигать своих целей.

Так, Фреймут опубликовала новое фото на своей странице в Instagram с интересной подписью.

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На черно-белой фотографии Оля позирует, сидя на лестнице, в длинной юбке в вертикальную полоску и свитере и улыбается.

Улыбка всегда была моей силой. Я, будем откровенны, не королева красоты. Но улыбкой покоряла непокоренных; достигала недостижимого; упрощала конфликты. Насупленным людям в жизни везет меньше,
– отметила звезда под снимком.

Поклонники телеведущей согласились со словами Фреймут, что необязательно удачная красота секрет успеха.

"Искренняя улыбка и откровенные разговоры с людьми делают чудеса", "Я тоже не красавица и немолодая, но своей харизмой в компаниях таких красавиц делала невидимками, что сама удивляюсь", "У Вас очень искренняя и красивая улыбка", – пишут пользователи в сети.


Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

Теги: Новости Украины Ольга Фреймут LifeStyle
Источник: 24 канал
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