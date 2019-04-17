Я не пропагандирую ожирение, – пышнотелая Тесс Холлидей прокомментировала свои пикантные фото

Одна из самых известных моделей plus-size Тесс Холлидей решила откровенно рассказать о буллинге в сети и сотни сообщениях, которые ей приходят после публикации горячих фото. Американская манекенщица решила не молчать и объяснить, почему считает нужным показывать свое обнаженное тело.

В откровенном эссе для издания InStyle, Тесс Холлидей призналась, что ежедневно получает гневные сообщения от пользователей сети. Больше всего их приходит после публикации обнаженного фото или кадра в пикантной одежде. Пышнотелая модель не скрывает, что ее это обижает, особенно, когда ей откровенно желают смерти от ожирения.

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Как-то я проснулась и увидела в Instagram следующее сообщение: "Образ твоего тела нездоров и опасен. Ты - жирная женщина, которая пытается украсить себя красивой одеждой и макияжем. Дождаться не могу, когда ты упадешь замертво от сердечного приступа. Оно заканчивалось веселым эмоджи. Я ежедневно получаю такие сообщения, такой была вся моя жизнь,

– начала откровенный рассказ Тесс Холлидей.

Такие гневные комментарии 33-летняя Тесс Холлидей пытается игнорировать, однако иногда хейтеры вызывают у нее сочувствие или же немалый гнев. И даже после нападений в сети успешная модель, вес которой достигает 150 килограммов, уверенно продолжает заявлять, что женщина красива с любым телом.

"Недавно одна девушка написала мне, какая я отвратительная и как сильно она меня ненавидит. Вместо того, чтобы наброситься в ответ, я взглянула на ее аккаунт и увидела, что она лечится от анорексии. Я написала ей: "Мне грустно, потому что ты, наверное, чувствуешь себя ужасно, если так мне нагрубила. Культура диет провалилась и разрушила так много жизней. Пусть тебе везет в твоем выздоровлении". Я поставила сердечко в конце своего сообщения, а она поблагодарила с печальным емоджи, чего я не ожидала", – поделилась Тесс Холлидей.

Сама модель из-за осуждения общественности обращается за помощью к психологу. Кроме этого, Тесс Холлидей призналась, что не падать духом ей помогает игра, в которой она кормит котят.

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Но несмотря на яркий образ и сотни обнаженных фото, которыми наполнен блог пышнотелой модели, она уверяет, что никогда не пропагандировала ожирение. По словам Тесс, главная ее цель – показать, что даже с немалыми формами женщины могут быть и любимыми, и счастливыми, и успешными.

Что меня больше всего смешит? Когда люди говорят, что я пропагандирую ожирение и привлекаю других к тому, чтобы становиться толстыми. Если я говорю: "Я люблю себя", они думают, что я говорю: "Эй, вам надо весить 300 фунтов, тогда вы будете наслаждаться жизнью как я". Это смешно... Я не могу проживать свою жизнь несчастной, потому что завтра могу умереть. И тогда что – я была несчастна, потому что пышнотелая?

– объяснила Тесс Холлидей.