Я не считаю, что Крым забрали, – Олег Винник оскандалился ответом на вопрос, "чей Крым"

Олег Винник продолжает поражать своих фанатов громкими поступками и заявлениями относительно своей "мирной" позиции. Так, после участия в российском флешмобе "ВСЕММИР" украинский певец поразил ответом на вопрос, "чей Крым".

Ранее мы писали об ответе Екатерины Введенской на вопрос, "чей Крым", ведь именно она является директором российской группы "МИР 519", которая стала инициатором запуска флешмоба "ВСІММИР". После этого в сети появился комментарий участника "миротворческой" акции Олега Винника.

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Журналисты "Окна-новости" спросили у популярного украинского артиста, чьим, по его мнению, является Крым по состоянию на сегодня. На что певец не замедлил рассуждать об отношениях Украины и России и заверил, что нет смысла выкрикивать фразу "Крым – наш", если на данный момент он во владении Российской Федерации.

Я ничего не буду говорить, чей Крым. Мне кажется, что сегодня вообще разговоры об этом ничего не дают, когда ты выкрикиваешь – "наш Крым", а он не наш на сегодняшний день. Ну, мы имеем то, что имеем. Есть факт. И, если быть конкретно откровенным, за Крым не умер ни один солдат. Что дорого: Крым, Донбасс или Украина?! Я не считаю, что Крым забрали и он дороже всего остального, за жизнь, судьбу наших украинцев. Люди погибли в этой "непонятной войне", которая называется АТО. Этому конца пока нет,

– заявил Олег Винник.

На вопрос журналистки, сможет ли Олег Винник убедить своих фанатов в том, что Крым наш, он ответил, что это "абсолютно неважно. Важно то, что ты делаешь и твои поступки". Также певец добавил, что дела между Украиной и Россией "мешают" думать о мире и все ищут подводные камни.