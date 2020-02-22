Я не жалею, что родила так поздно, – Наталка Карпа

Популярная украинская певица Наталка Карпа в декабре прошлого года впервые стала мамой. Новорожденную дочь назвали Златой. 6 февраля состоялось таинство крещения первенца. На днях исполнительница рассказала о выборе крестных и материнских буднях.

Наталка Карпа долго ждала своего счастья. Она часто приходила в храм, молила Бога о ребенке. Долгожданная малышка родилась 27 декабря 2019 года. Звездная мама в откровенном интервью изданию "Факты" рассказала о творческом отпуске и воспитании дочери.

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Артистка признается, что несмотря на все трудности поздней беременности, она рада, что это произошло именно сейчас.

Всему свое время. Самое главное, что я встретила того человека, с которым Бог подарил нам долгожданное счастье,

– говорит певица.

Знаменитость рассказала, что у нее был целый список имен. Остановились на имени Злата, прочитали, что оно означает. Во время беременности Наталья называла дочь "Золотце наше", а Евгений – "Голди", на английский лад.

Крестным отцом Златы стал известный украинский певец, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя. Наталья рассказала, почему они с мужем решили доверить такую ​​ответственную миссию Тарасу.

Мы с Тарасом пересекались по работе, выступали вместе. Как-то поехали в предвыборный тур, во время которого я познакомилась с Евгением. Он баллотировался тогда в мэры города Павлоград, а мы с группой "Антитела" выступали на концерте в его поддержку. Тогда Евгений подарил мне цветы, но общение наше началось позже. Мы с Тарасом по приглашению Евгения выступали в госпиталях перед нашими воинами, тогда все и закрутилось,

– делится артистка.

Карпа призналась, что через месяц он предложил ей жить вместе, но она колебалась и Евгений решил сделать любимой предложение.

Это было очень романтично. В День влюбленных он убедил меня ехать на концерт "Антител" во Львов, где мне якобы должны были вручать грамоту за волонтерскую деятельность. Сначала я не хотела ехать, потому что планировала этот день провести с Женей, который оставался в Киеве по делам. Но пришлось. Оказывается, Евгений тайно в то время прилетел во Львов. Когда я вышла на сцену, то в папке вместо грамоты был лист, на котором было написано: "Ты выйдешь за меня замуж?" В тот момент возле меня появился Женя с большим букетом роз,

– вспомнила Наталья.

Именно поэтому, когда пара узнала, что ждет ребенка, даже не думали о другой кандидатуре на роль крестного отца – только Тарас.

Он отец двоих детей. Такой заботливый, так умеет успокоить ребенка. Во время таинства крещения Злата у него на руках даже не заплакала,

– прокомментировала певица.

Наталья рассказала, что дочь очень активная, иногда капризничает. Иногда маме кажется, что когда девочка плачет, то зовет ее "ма". Но в целом она уже старается проявлять эмоции. Исполнительница пытается зафиксировать такие моменты.

Она чудесная! Я кайфую от ощущения материнства. И совсем не жалею, что родила так поздно,

– призналась Наталья.

Также артистка добавила, что ей физически тяжело. Чувствует усталость, вечером еле стоит на ногах. Звезда отметила, что в 25 лет было бы гораздо легче, чем в 38, однако, возможно, тогда она бы не почувствовала счастье сполна.

Не могу оторваться от Златы, рассматриваю ее постоянно, нюхаю, обнимаю, ни на минуту не хочу оставлять. Это такая нежность и любовь, которую я не испытывала никогда раньше. Это дает силы даже тогда, когда приходится просыпаться семь раз за ночь,

– рассказала Наталья.