Я немного боюсь, – Камалия объяснила, почему второй раз не хочет сыграть свадьбу с любимым

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Камалия с мужем Мохаммадом Захуром

Певица Камалия (настоящее имя – Наталья Шмаренкова) уже более 16 лет счастливо замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром. Однако во второй раз обмениваться с ним клятвами она не планирует.

Как артистка призналась в программе "Светская жизнь", когда-то она задумывалась над организацией второй свадьбы с любимым. Однако впоследствии Камалия решила отказаться это делать, ведь многие пары после такой церемонии развелись. Поэтому певица откровенно заявила, что боится рисковать прочными отношениями с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром.

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"В последнее время я наблюдаю такую ​​тенденцию, когда одна пара женится несколько раз, то впоследствии она расстается. Поэтому я немного боюсь. Впрочем, свадьбу я хотела бы еще раз отметить", – поделилась Камалия.

А вот Мохаммад Захур решил в шутку ответить на вопрос о повторном браке. Бизнесмен рассказал, что разве что пошел бы к алтарю с другой женщиной. На такое заявление Камалия не рассердилась, а добавила: "В нашей семье именно так и шутят".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Интересно, что секретом своего крепкого брака Камалия поделилась с Настей Каменских. После свадьбы украинской артистки ее коллега присоединилась к поздравлениям и рассказала, как можно с годами сохранить отношения. Камалия заявила, что она преподносит своего мужа на пьедестал, поэтому у них есть семейная гармония, которая не угасает уже на протяжении 16 лет.

"Время подумать и о сохранении трепетных отношений в семье. Хотелось бы дать им советы на правах уже опытной жены. Насте нужно преподнести Потапа мысленно на пьедестал: только он должен быть идеалом, а Потап должен в своих мыслях представить Настю на таком же пьедестале. И все годы поднимать друг друга, любить и молиться друг перед другом. Это лучшая тактика сохранения отношений на годы", – отмечала ранее Камалия.

Что известно об отношениях Камалии и Мохаммада Захура?Камалия – не только успешная певица, но и известная меценатка. Еще с ранних лет она активно вступала в благотворительных программ и путешествовала в рамках их развития. Вероятно, во время одного из путешествий она и познакомилась с пакистанским бизнесменом, который на 22 года старше ее. Пара поженилась в 2003 году. Через 10 лет у Камалии и Мохаммеда Захура родились двойняшки Арабелла и Мирабелла. Кроме этого, у миллиардера есть сын Арман и дочь Татьяна от предыдущих отношений.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle
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