Я никогда не прощу лжи и физического насилия, в моей жизни это было, – Ксения Мишина

Популярная украинская актриса и победительница телепроекта "Танцы со звездами 2019" Ксения Мишина редко рассказывает о своей личной жизни. Она воспитывает сына Платона, но о бывшем муже почти не вспоминает. В новом интервью звезда поделилась подробностями прошлых отношений.

Ксении Мишиной нравится перевоплощаться в отрицательных персонажей. Актриса снялась в сериале "Ты только мой", премьера которого состоится 22 февраля на телеканале "Украина". Перед показом ленты звезда рассказала о карьере, сыне и его отце в новом интервью.

Читайте также: Ксения Мишина рассказала о хобби сына: трогательное фото

Новая роль Ксении очень интересная и необычная. Она играет девушку, которая провела в колонии последние 12 лет и наконец вышла на свободу.

У меня такая мстительная миссия – расплачиваться со всеми своими врагами, теми людьми, которые посадили меня в тюрьму. И я стараюсь вернуть свое прошлое. Вообще, конечно, наш кинематограф видит меня больше как антигероя. Но я люблю отрицательные роли, потому что, во-первых, я их играю, а во-вторых – в таких персонажах поле деятельности невероятное,

– рассказала Ксения.

Ксения отметила, что не вспоминает об отце своего сына потому, что считает, что они разошлись, потому что так надо было. Также она добавила, что он не общается с Платоном. Со слов знаменитости, она никогда не смогла бы простить мужчине лжи и насилия.

Если ты живешь с человеком, если у вас сильная физическая и душевная связь – чувствуется каждый момент. Женская интуиция очень тонкая. Также физическое насилие – в моей жизни было, и я этого никогда не приму,

– призналась Мишина.

В отношении сына звезда призналась, что не знает, как воспитывать мужчин, поэтому просто дарит ему любовь.

Считаю, что женщина может подарить сыну только заботу и любовь, научить каким-то тонкостям души,

– поделилась Ксения.