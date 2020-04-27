Я перестала жить мечтами, – Анджелина Джоли рассказала о материнстве

Голливудская актриса Анджелина Джоли не перестает удивлять общественность все новыми деталями личной жизни. На днях звезда призналась, что не является безупречной мамой и приняла это.

Анджелина Джоли стала одним из авторов журнала Time. Во время пандемии коронавируса актриса пишет немало эссе с размышлениями о благотворительности, жизни или материнстве. Последняя статья была посвящена шестерым детям Анджелины Джоли, с которыми она живет в роскошном поместье Лос-Анджелеса.

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По словам актрисы, именно во время карантина каждой женщине стоит осознать, что быть идеальной мамой – невозможно.

"Сейчас, в разгар этой пандемии, я думаю обо всех матерях и родителях, которые находятся с детьми дома. Все надеются на то, что они смогут сделать все правильно, ответить на все нужды и оставаться спокойными и позитивными. Но есть одна вещь, которая мне помогла, – понимание того, что это невозможно", – отметила Анджелина Джоли.

Да и в этой безупречности не нуждаются потомки, в чем убеждена звезда. Актриса призналась, что главное для ее детей – это честность в общении с родителями.



Анджелина Джоли с детьми / Getty Images

Вспомнила Анджелина Джоли и о решении усыновить первых детей. Мэддокса она с Брэдом Питтом забрала из детдома в 2002 году. Впоследствии пара усыновила еще двоих детей – Пакса и Захару. Кроме этого, у Джоли и Питта трое биологических потомков: 13-летняя Шайло и 11-летние двойняшки Вивьен и Нокс.

"Я помню свое решение стать родителем. Совсем не трудно было любить, посвятить себя кому-то и чему-то большему, чем моя жизнь. Что было трудно – это знать, что отныне я должна быть единственной, кто будет следить за тем, чтобы все было хорошо", – вспомнила Анджелина Джоли.

Актриса решила не скрывать: когда готовилась усыновить первого ребенка, она и понятия не имела, как за ним ухаживать. Поэтому всему Анджелине Джоли пришлось учиться постепенно – от приготовления пищи до оказания помощи.

Я осознала, что перестала жить мечтами. Вместо этого я стала готова к любому повороту, чтобы я смогла ответить на любую потребность. Это был новый навык, который нужно было приобрести,

– добавила она.