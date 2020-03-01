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Я почувствовала, что подвела всех, – в ярком костюме Дженнифер Лопес рассказала про Оскар-2020

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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес стала гостьей Oprah's 2020 Vision Tour. В разговоре с телеведущей Опрой Уинфри она призналась, что Оскар-2020 стал для нее настоящим разочарованием. Она надеялась, что будет номинирована на звание "Лучшая женская роль второго плана" за фильм "Стриптизерши".

50-летняя голливудская звезда активно развивает свою карьеру в разных сферах. Прошлый год стал для нее настоящим триумфом – выход на подиум в Милане на показе Versace, выступление на грандиозном спортивном событии Супербоул и успешные съемки за весь путь в киноиндустрии в комедийном фильме "Стриптизерши".

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Однако мировое сообщество не оценило творческие достижения Дженнифер Лопес должным образом. Знаменитость неоднократно читала в прессе, что зрители считают ее роль в фильме достойной победы на Оскаре-2020, однако лента не попала даже в число номинантов. Звезда корила себя, ведь, как заверила американскую телеведущую Опру Уинфри, она подвела всю свою команду, которая всегда была рядом с ней на протяжении последних 25 лет.

Мне грустно, потому что было потрачено так много сил. Вышло множество статей, я получила огромное количество положительных отзывов – больше, чем когда-либо в моей карьере... И когда меня в итоге не номинировали, это стало разочарованием,
– рассказала Джей Ло.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

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Однако даже не слишком оптимистичные признания не смогли помешать актрисе ошеломить публику своим выходом. На шоу подруги она предстала в самом главном тренде сезона – ярком желтом цвете. Звезда выбрала свободный брючный костюм от бренда Sally LaPointe. Монолук идеально подчеркнул ее спортивное тело. Такой аутфит Дженнифер Лопес дополнила золотыми туфлями-лодочками, которые гармонично смотрелись с серьгами-кольцами и белой сумкой.

Дженнифер Лопес в ярком костюме / Instagram / @slayitlikejlo_

Дженнифер Лопес в ярком костюме / Instagram / @slayitlikejlo_

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Оскар 2020 Модные бренды Дженнифер Лопес
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