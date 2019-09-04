Я прошла сквозь ад: история успеха фантастической поп-дивы Бейонсе

Самая яркая и известная певица на просторах музыкального пространства – Бейонсе, сегодня, 4 сентября, празднует 38-летие. По случаю праздника мы расскажем вам об успехе латиноамериканской исполнительницы, ее самых известных работах и истории любви, которая является ее стимулом каждый раз становиться лучше.

Бейонсе – мировая звезда, которой восхищаются миллионы. Только ее Instagram насчитывает 132 миллиона подписчиков. Это женщина с сияющей харизмой, огромной силой воли, неиссякаемым желанием достичь большего и великая труженица, которая никогда не опускает рук, а затем своим трудом достигает невиданных высот.

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Впрочем Бейонсе не только певица, но и композитор, продюсер, актриса и дизайнер одежды. Вошла в список 100 самых известных знаменитостей в мире по версии издания Forbes. Поэтому рассказываем о феномене американской R&B-исполнительницы, которая своей силой голоса и бешеной энергией дотронулась к сердцу каждого и оставила там свой след.

История успеха Beyonce

Родилась будущая королева танцплощадки в творческой семье в большом городе американского штата Техас – Хьюстоне. Отец имел тесное отношение с компанией, которая занималась звукозаписями, а мать работала художницей по костюмам.



Бейонсе

Первый успех пришел к девушке в 17 лет, когда она начала выступать в составе группы "Destiny’s Child", параллельно она находила время, чтобы выступать сольно, поэтому уже в 2003 году выпустила свой первый альбом "Dangerously in Lovе", который возглавил Billboard 200 с бешеной продажей уже в первую неделю. Дебютный альбом звезды 4 раза становился платиновым. Этот альбом принес певице сразу 5 премий Грэмми.

Когда успех идет тебе в руки, грех не использовать его на максимум, поэтому уже в 2004 году Бейонсе запускает собственную линию одежды House of Dereon. Певицу приглашают к сотрудничеству такие именитые бренды, как l'Oreal, Tommy Hilfiger и Pepsi.

Я никогда не встречала кого-то в своей индустрии, кто бы работал больше, чем я,

– заявила знаменитость.

За 2 года певица продолжила свой успех в кинематографе, представ перед камерами в таких фильмах, как "Розовая пантера" и "Девушка мечты" (после выхода киноленты певица вошла в номинацию "Золотой глобус").

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Следующий альбом певицы "B'Day" вышел в 2006 году и повторил коммерческий успех дебютного. Пластинка в очередной раз выиграла награду Грэмми. В этот альбом вошел знаменитый трек "Beautiful Liar", который Бейонсе записала с популярной исполнительницей Шакирой.

Песня из третьего альбома "Halo" заняла 5-е место в чарте Billboard Hot 100. Это сделало Бейонсе рекордсменкой десятилетия по количеству песен, попавших в этот хит-парад. Композиция "Наlo" звучала на радио во всех странах мира, что сделало певицу еще более популярной.

Уже в 2010 году журнал Billboard назвал исполнительницу самой успешной артисткой декады 2000-х годов. Бейонсе восхищает и привлекает внимание поклонников своим неповторимым выходом на сцену. Когда она выходит – все будто оживает: характерные костюмы, полноценная хореография, общение со зрителями дают возможность певице почувствовать себя особенной.



Певица тщательно подбирает костюмы на концерты

Чего только стоят ее выступления на фестивале Coachella, которые завораживают экспериментами со светом, огромным количеством музыкантов, танцоров, бэк-вокалистов, которые помогают создать непревзойденное выступление. Стриминговый сервис Netflix снял документальную киноленту о знаменитой певице. В фильме под названием Homecoming by Beyonce ("Возвращение домой: фильм Бейонсе") показаны эксклюзивные фрагменты из ее большого концерта на фестивале Coachella.

Смотреть трейлер к фильму "Возвращение домой: фильм Бейонсе": видео

В 2019 году на мероприятии BET Awards Бейонсе признали лучшей R&B-певицей, она входит в тройку самых высокооплачиваемых певиц, а в 2018 году Бейонсе заняла 35 строчку из 100 самых богатых женщин мира, которые заработали все своим трудом. Сейчас имущество исполнительницы оценивается в 355 миллионов долларов. А по слухам, один рекламный пост Бейонсе оценивается в 1 миллион долларов.



Певица является одной из самых богатых исполнительниц Латинской Америки

Основное правило певицы – каждый день 20 минут проводить в тишине и покое, наедине со своими мыслями. По словам Бейонсе, это помогает подумать о том, чего она хочет, вспомнить, какие ошибки она допустила и как их не повторить в будущем. По ее словам, чтобы чего-то достичь – надо много работать и ни в коем случае не сдаваться.

Я верю, что упорный труд, стремление дойти до цели, любовь и позитивный настрой помогут всем добиться успеха,

– откровенно рассказала певица.

В одном из своих интервью певица рассказала, что прошла настоящий ад. Ей разбивали сердце, она разочаровывалась в людях, в партнерах, впрочем это только ее закаляло и делало сильнее.

История любви Beyonce и Jay Z

Отношения этой невероятной пары начались в 2002 году. Тогда Бейонсе и Jay-Z записали вместе совместную песню "03 Bonnie & Clyde" и сняли клип. Свадьба самой известной пары состоялась в 2008 году в Нью-Йорке.

Церемония прошла с заметным шиком, впрочем лишь для самых близких людей: 70 000 орхидей, которые украсили зал пентхауса певца, и обручальное кольцо для невесты с 18-каратным бриллиантом. Все, как заведено в свадебных рейдерах звездных пар.

В 2011 году на церемонии MTV Video Music Awards исполнительница рассказала, что они ожидают ребенка. Поэтому уже в 2012 году у супругов родилась дочь Блю Айви.



Семья Бейонсе

В 2017 году Бейонсе известила всех, что ждет появления двойняшек. Впрочем фото Руми и Сэр знаменитости в соцсетях показывают довольно редко.

Я весила 99 килограммов, когда рожала Руми и Сэра. У меня были отеки из-за токсемии и более месяца до родов я лежала на сохранении. Мое здоровье и здоровье детей было под угрозой. Мой муж стал для меня огромной поддержкой. Я горжусь тем, что стала свидетелем его силы и эволюции как мужчины, лучшего друга и отца,

рассказывала звезда.



Бейонсе с двойняшками

Звездные супруги вместе уже более 11 лет. Эти времена были не только прекрасными и беззаботными. На их пути случалось множество проблем и распрей. Известно, что до рождения детей рэпер неоднократно изменял жене, впрочем публично пара ничего не выясняла.

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После того, как на свет появилась первая дочь супругов, рэпер в одном из интервью рассказал, что осознал свои ошибки и очень о них жалеет.

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Бейонсе – Beautiful Liar: слушать онлайн