Я рада, что объединила женщин, – Оля Полякова прокомментировала создание политической партии

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Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic

Сегодня утром знаменитая украинская певица Оля Полякова потрясла фанатов заявлением о создании ею женской партии. Реакция поклонников звезды была достаточно разнообразной, однако она решительно настроена идти вперед вместе со своей командой.

В прямом эфире телеканала "112" Оля Полякова впервые прокомментировала шокирующее заявление о создании женской партии. Она заверила, что радуется, что смогла объединить женщин Украины.

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По ее словам, в Верховной Раде было мало женщин и по ее мнению, парламент должен наполовину состоять из лиц женского пола. Также она отметила, что мировоззрение женщин и мужчин значительно отличается и, если бы женских партий было больше, войн в мире было бы заметно меньше. На вопрос, почему, по ее мнению, предыдущие женские партии были не успешными, Оля Полякова ответила в шутку.

Потому что у них не было такого лидера. Я смогла сплотить около 10 тысяч людей, даже не заманивая их гречкой,
– заявила певица.

Также поп-звезда не смогла не задеть тему реакции в соцсетях.

Больше всего меня раздражает, когда люди говорят "певцы полезли в политику, пусть лучше поют". А вас не смущает, что в парламенте сидят рэкетиры, а на посту президента был дважды судимый человек? Людей смущает человек, который все деньги заработал сам, сделал себе бизнес и не украл ни копейки,
– с раздражением ответила Оля Полякова.

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Теги: Музыка LifeStyle Оля Полякова Парламентские выборы 2019
Источник: LifeStyle 24
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