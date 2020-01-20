Я ревную, – Тина Кароль смутила Дана Балана на "Голосе страны"

Между тренерами "Голоса страны-10" Тиной Кароль и Даном Баланом давно возникла особая симпатия. На премьере шоу звезды в очередной раз приковали к себе внимание всех зрителей, а поп-дива не скрывала, что ревнует коллегу.

Первый выпуск "Голоса страны-10" прошел 19 января 2020 года. Премьера шоу отличилась фурором, ведь тысячи украинцев хотели выяснить, какие вокалисты попадут в следующий этап проекта и поборются за главный кубок. Не меньший интерес вызвали и отношения между тренерами Тиной Кароль и Даном Баланом, которые не скрывают нежности друг к другу.

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После зажигательного выступления участницы Василисы Старшовой и ее провокации в отношении Дана Балана судьи поинтересовались, не ревнует ли поп-дива своего коллегу. Ответ вызвал громкие овации в зале.

Да, я ревную, – призналась Тина Кароль.

На такое признание отреагировала Настя Каменских, которая отметила, что поп-дива такая другая рядом с харизматичным Даном Баланом. А вот сам артист решил нежно прокомментировать слова Тины.

"Моя родная кенгуруша, ты же знаешь, это был... Ты смутила меня, первый раз за многие годы. Это новые чувства, которых я раньше не имел. Это появилось и меня вдохновило. Когда она рядом, я теряюсь", – рассказал Дан Балан.

По словам молдавского певца, на волне симпатии к Тине Кароль он написал отдельный альбом, который представит до конца 2020 года. Пластинку Дан Балан посвятит украинской артистке.

Смотрите видео, как Тина Кароль смутила Дана Балана:

Тина Кароль и Дан Балан были судьями "Голоса страны-9". Именно во время вокального шоу зажигательный артист уделял особое внимание украинке: Дан Балан дарил цветы, танцевал и пел ей песни. Он не скрывал, что имеет сильные чувства к Тине Кароль, однако романа между ними нет. После завершения проекта Дан Балан заявил, что лучшее, что было в "Голосе" – это его коллега. Поэтому в сети предположили, что Дан влюбился, а дуэтная песня "Домой", которую они выполнили осенью 2019 года, – очередной знак внимания. В то же время сама Тина Кароль уверяла: в ее сердце есть место только для одного человека – ее сына Вениамина.