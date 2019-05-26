Я счастлива, – финалистка шоу "Холостяк-9" Лиля Ким прокомментировала свой проигрыш

В пятницу, 24 мая, все поклонники романтического проекта "Холостяк 9 сезон" внимательно следили за тем, кого из двух красавиц выберет телеведущий Никита Добрынин. Главный герой проекта выбрал Дашу Квиткову, распрощавшись с Лилей Ким.

Такие результаты финала шоу девушка решила прокомментировать на своей странице в Instagram. Лиля Ким призналась, что не чувствует себя несчастной, а на протяжении всего проекта она оставалась собой.

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Не будет записи несчастной девушки, которую не выбрали в финале! Я счастлива! А все потому, что на протяжении всего проекта, я не потеряла себя, я не выпрыгивала из штанов, чтобы казаться лучше, я всегда была собой: честной, искренней и настоящей! Для меня было очень важно, чтобы вы почувствовали нашу историю, чтобы вы знали, что все это есть не только тогда, когда включена камера, – отметила Лиля Ким.

В то же время девушка призналась, что не хочет знать, чего именно Никите Добрынину не хватало в отношениях с ней. Финального испытания, согласно которому она поменялась местами с мужчиной и должна была принимать решение о поездке на вулкан Везувий, Лиля не понимает. Красавица убеждена, что именно телеведущий должен был тогда действовать, а ее важнейший шаг заключался в том, что она пришла на проект и приняла все его правила.

"Я не знаю, каких действий ему от меня не хватило, да и не хочу знать! Мое самое большое действие – это приход на проект, это оставаться еженедельно в таких непростых условиях ради него. Уж извините, что я не вешалась на шею, не говорила на каждом шагу о том, как я влюблена, не устраивала ему свиданий и не переступала через себя наперекор! Мне очень жаль, что в наше время мужчины расслабились и считают, что девушка должна "действовать" наравне!"– заявила экс-участница шоу "Холостяк-9".

Кроме этого, Лиля Ким откровенно рассказала поклонникам, что за время участия в проекте "Холостяк 9 сезон" прошла через много испытаний. Пережить все ей помогла поддержка людей, которые засыпали ее страницу позитивными отзывами. После финального выпуска шоу Лиля не хочет общаться с Никитой Добрыниным и больше не намерена участвовать в подобных проектах.

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Я все прошла самостоятельно! Прошла через боль, депрессию, апатию, разочарование и опустошение, я выдержала все-все! Проекта в моей жизни больше нет и не будет, как и Никиты Добрынина!

– заявила Лиля Ким.