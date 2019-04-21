Я сделал свой выбор осознанно, – Святослав Вакарчук проголосовал во втором туре выборов

Рядом с украинцами на избирательных участках активно голосуют и знаменитости. Среди них – фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарук, известный своими политическими взглядами и мощными сообщениями.

На избирательном участке Святослав Вакарчук охотно ответил на вопросы журналистов. В частности, в комментарии для канала "Прямой" он признался, что, как и раньше, не поддерживает ни одного из кандидатов в президенты. Так как ни Петр Порошенко, ни Владимир Зеленский не соответствуют его критериям.

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Я еще несколько месяцев назад заявил свою позицию, четко, один раз, не собираюсь официально поддерживать ни одного из кандидатов. Это было мое решение, поскольку я считаю, что нет ни одного кандидата, чья программа полностью соответствует критериям, чтобы я публично нес за это ответственность. Но тем не менее, мы должны сделать свой выбор и я сделал его осознанно,

– признался Святослав Вакарчук.

В то же время музыкант решил не называть промахи обоих кандидатов в предвыборной агитации. Святослав Вакарчук убежден, что сейчас в украинцев есть более важные задачи – проследить, чтобы будущий президент таки выполнил все обещания, которые прозвучали перед выборами.

"Лучше сосредоточиться не на прошлом, а на будущем. Когда мы узнаем фамилию президента, нам надо сосредоточиться на том, чтобы те обещания, те пункты из программы, слова перед выборами были выполнены... Очень важно сегодня демонстрировать ответственность, потому что она поможет не только менять страну, но и сохранить ее... Ведь враги – не те, кто голосует не так. Враги – те, кто хочет уничтожить нашу государственность", – пояснил Святослав Вакарчук.

Не избежал лидер "Океана Эльзы" и вопрос о парламентских выборах. Артист не дал однозначного ответа на вопрос о возможном баллотировании, однако заверил, что сделает все возможное, чтобы политики стояли на защите украинцев.

Продолжать контролировать политиков, независимо от фамилии будущего президента. Чтобы он выполнял свои обещания, чтобы он делал те вещи, которые обещал, чтобы он защищал каждого украинца. Я лично собираюсь делать это всеми возможными способами,

– добавил он.

Стоит отметить, что на выборы Святослав Вакарчук пришел в патриотическом наряде. Певец выбрал одну из своих вышиванок, дополнив ее классным пиджаком и джинсами.

Смотрите видео, как Святослав Вакарчук голосовал во втором туре выборов: