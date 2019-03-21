Я шел на встречу с подругой, – Монатик рассказал как познакомился с женой

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Монатик
Монатик / Instagram / @monatik_official

Дмитрий Монатик, который на данный момент является одним из самых востребованных украинских артистов, стал гостем нового выпуска программы "Слава+". В эфире он рассказал о своей жене и поделился историей знакомства.

Певец, танцор и звездный тренер "Голоса страны 9" стал гостем программы "Слава+", которая каждый вторник выходит на YouTube. Несмотря на то, что Монатик не является любителем афишировать свои отношения, редко публикует фото детей и жены, он сказал несколько слов о своей спутнице жизни и рассказал, как они познакомились.

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Дмитрий Монатик говорит об Ирине (жена певца, – LifeStyle 24) как о важнейшем человеке в своей жизни.

Мне очень повезло. Учитывая то, с кем она начинала свои отношения, искренние, абсолютно бескорыстные, и куда мы вместе пришли – это очень большой путь. Это больше, чем любовь. Она идет рядом с уважением, взаимопониманием. Она – мой лучший друг. Я всегда, как и в первую нашу ночь, могу с ней разговаривать часами обо всем на свете,
– признался Дима.

После этого он добавил, что познакомился со своей будущей женой во время встречи со своей приятельницей.

Монатік і його дружина
Монатик с женой / Instagram / @irinademicheva

Мы оба из Луцка, вот только познакомились мы в Киеве. Я вообще шел на встречу с подругой Кариной нашей общей подругой, которая сегодня крестная мама нашего первенца. Благодаря ей и произошло знакомство,
– признался Монатик.

Смотреть полное интервью Монатика в программе "Слава+": видео

 

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Теги: LifeStyle Монатик Музыка Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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