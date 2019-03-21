Я шел на встречу с подругой, – Монатик рассказал как познакомился с женой

Дмитрий Монатик, который на данный момент является одним из самых востребованных украинских артистов, стал гостем нового выпуска программы "Слава+". В эфире он рассказал о своей жене и поделился историей знакомства.

Певец, танцор и звездный тренер "Голоса страны 9" стал гостем программы "Слава+", которая каждый вторник выходит на YouTube. Несмотря на то, что Монатик не является любителем афишировать свои отношения, редко публикует фото детей и жены, он сказал несколько слов о своей спутнице жизни и рассказал, как они познакомились.

Читайте также: Собрала всех бывших, – Оля Полякова с юмором показала закулисье своих концертов

Дмитрий Монатик говорит об Ирине (жена певца, – LifeStyle 24) как о важнейшем человеке в своей жизни.

Мне очень повезло. Учитывая то, с кем она начинала свои отношения, искренние, абсолютно бескорыстные, и куда мы вместе пришли – это очень большой путь. Это больше, чем любовь. Она идет рядом с уважением, взаимопониманием. Она – мой лучший друг. Я всегда, как и в первую нашу ночь, могу с ней разговаривать часами обо всем на свете,

– признался Дима.

После этого он добавил, что познакомился со своей будущей женой во время встречи со своей приятельницей.



Монатик с женой / Instagram / @irinademicheva

Мы оба из Луцка, вот только познакомились мы в Киеве. Я вообще шел на встречу с подругой Кариной – нашей общей подругой, которая сегодня крестная мама нашего первенца. Благодаря ей и произошло знакомство,

– признался Монатик.

Смотреть полное интервью Монатика в программе "Слава+": видео